https://arabic.sputniknews.com/20220416/أوزبكستان-تعتزم-تبادل-المعلومات-حول-الجرائم-الإلكترونية-مع-دول-أخرى-1061250876.html
أوزبكستان تعتزم تبادل المعلومات حول الجرائم الإلكترونية مع دول أخرى
أوزبكستان تعتزم تبادل المعلومات حول الجرائم الإلكترونية مع دول أخرى
وقع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف مشروع قانون بشأن الأمن السيبراني ينص على تبادل المعلومات حول الجرائم الإلكترونية مع الدول والمنظمات الأخرى. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T07:43+0000
2022-04-16T07:43+0000
2022-04-16T07:43+0000
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سبوتنيك. جاءت تلك الخطوة بعدما اعتمد مجلس النواب الأوزبكي هذا القانون في فبراير/ شباط، ووافق عليه مجلس الشيوخ في مارس/ آذار، على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشره الرسمي.يشار إلى أن القانون ينص كذلك على أنه لا يمكن نقل المعلومات إلا إذا كانت لا تتعارض مع تحقيق أو دعوى قضائية، وكان الغرض منها وقف الهجمات الإلكترونية، كما تم تحديد جهاز أمن الدولة الأوزبكي في القانون على أنه الهيئة المسؤولة عن الجرائم الإلكترونية في البلاد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
أوزبكستان تعتزم تبادل المعلومات حول الجرائم الإلكترونية مع دول أخرى
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وقع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف مشروع قانون بشأن الأمن السيبراني ينص على تبادل المعلومات حول الجرائم الإلكترونية مع الدول والمنظمات الأخرى.
سبوتنيك
. جاءت تلك الخطوة بعدما اعتمد مجلس النواب الأوزبكي هذا القانون في فبراير/ شباط، ووافق عليه مجلس الشيوخ في مارس/ آذار، على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشره الرسمي.
ونص القانون على أنه "يجوز تقديم معلومات حول قضايا مواجهة الجرائم الإلكترونية الدولية إلى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية مسبقًا دون طلب".
يشار إلى أن القانون ينص كذلك على أنه لا يمكن نقل المعلومات إلا إذا كانت لا تتعارض مع تحقيق أو دعوى قضائية، وكان الغرض منها وقف الهجمات الإلكترونية، كما تم تحديد جهاز أمن الدولة الأوزبكي في القانون على أنه الهيئة المسؤولة عن الجرائم الإلكترونية في البلاد.