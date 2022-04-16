إصابة علي معلول وغيابه عن مواجهة الأهلي والرجاء في دوري الأبطال
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIظهير النادي الأهلي المصري، التونسي علي معلول
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
تلقى النادي الأهلي المصري ضربة قوية قبل ساعات من مواجهة الرجاء المغربي مساء اليوم السبت في القاهرة ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.
وحسب موقع "في الجول"، اشتكى التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي من آلام عضلية قبل ساعات قليلة من مباراة الرجاء المغربي وهو ما أبعده عن المران الجماعي للفريق الأحمر مساء الجمعة.
وأصبح اللاعب مهددا بشكل كبير بالغياب عن لقاء الذهاب أمام الرجاء.
وأصبح اللاعب مهددا بشكل كبير بالغياب عن لقاء الذهاب أمام الرجاء.
📋| اليكم قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا🦅💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/1JBLzlmH1A— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 14, 2022
ولا يفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني الدفع بمعلول وهو يعاني من الإصابة خوفاً من تفاقمها خلال اللقاء، إلا أن قرار استبعاد اللاعب بشكل نهائي تأجل حتى المحاضرة الأخيرة التي تسبق اللقاء مباشرة.
وتضم قائمة الأهلي محمود وحيد وأيمن أشرف وكريم فؤاد وهم الثلاثي الذي يمكن الاستعانة بواحد منه لتعويض غياب معلول في الجبهة اليسرى حال تأكد غيابه بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي ضيفه الرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم في الساعة 10 بتوقيت مصر (8 مساء بتوقيت غرينتش).
وتضم قائمة الأهلي محمود وحيد وأيمن أشرف وكريم فؤاد وهم الثلاثي الذي يمكن الاستعانة بواحد منه لتعويض غياب معلول في الجبهة اليسرى حال تأكد غيابه بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي ضيفه الرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم في الساعة 10 بتوقيت مصر (8 مساء بتوقيت غرينتش).
بينما تقام مواجهة الإياب يوم الجمعة المقبل على ملعب (محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء في الساعة 12 صباحا بتوقيت القاهرة (10 مساءا بتوقيت غرينتش).