عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220416/إصابة-علي-معلول-وغيابه-عن-مواجهة-الأهلي-والرجاء-في-دوري-الأبطال-1061254975.html
إصابة علي معلول وغيابه عن مواجهة الأهلي والرجاء في دوري الأبطال
إصابة علي معلول وغيابه عن مواجهة الأهلي والرجاء في دوري الأبطال
تلقى النادي الأهلي المصري ضربة قوية قبل ساعات من مواجهة الرجاء المغربي مساء اليوم السبت في القاهرة ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T10:21+0000
2022-04-16T10:21+0000
رياضة
ماتش الأهلي اليوم
مصر
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0c/1047486997_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_d3facce7f75aba4058d03ecc7bd71ad6.jpg
وحسب موقع "في الجول"، اشتكى التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي من آلام عضلية قبل ساعات قليلة من مباراة الرجاء المغربي وهو ما أبعده عن المران الجماعي للفريق الأحمر مساء الجمعة.وأصبح اللاعب مهددا بشكل كبير بالغياب عن لقاء الذهاب أمام الرجاء.ولا يفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني الدفع بمعلول وهو يعاني من الإصابة خوفاً من تفاقمها خلال اللقاء، إلا أن قرار استبعاد اللاعب بشكل نهائي تأجل حتى المحاضرة الأخيرة التي تسبق اللقاء مباشرة.وتضم قائمة الأهلي محمود وحيد وأيمن أشرف وكريم فؤاد وهم الثلاثي الذي يمكن الاستعانة بواحد منه لتعويض غياب معلول في الجبهة اليسرى حال تأكد غيابه بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.ومن المقرر أن يلتقي الأهلي ضيفه الرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم في الساعة 10 بتوقيت مصر (8 مساء بتوقيت غرينتش).بينما تقام مواجهة الإياب يوم الجمعة المقبل على ملعب (محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء في الساعة 12 صباحا بتوقيت القاهرة (10 مساءا بتوقيت غرينتش).
مصر
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0c/1047486997_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_6f164725fdc7429b6d48e97e2e14b9d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, ماتش الأهلي اليوم, مصر, أخبار المغرب اليوم

إصابة علي معلول وغيابه عن مواجهة الأهلي والرجاء في دوري الأبطال

10:21 GMT 16.04.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIظهير النادي الأهلي المصري، التونسي علي معلول
ظهير النادي الأهلي المصري، التونسي علي معلول - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
تابعنا عبرTelegram
تلقى النادي الأهلي المصري ضربة قوية قبل ساعات من مواجهة الرجاء المغربي مساء اليوم السبت في القاهرة ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.
وحسب موقع "في الجول"، اشتكى التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي من آلام عضلية قبل ساعات قليلة من مباراة الرجاء المغربي وهو ما أبعده عن المران الجماعي للفريق الأحمر مساء الجمعة.

وأصبح اللاعب مهددا بشكل كبير بالغياب عن لقاء الذهاب أمام الرجاء.
ولا يفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني الدفع بمعلول وهو يعاني من الإصابة خوفاً من تفاقمها خلال اللقاء، إلا أن قرار استبعاد اللاعب بشكل نهائي تأجل حتى المحاضرة الأخيرة التي تسبق اللقاء مباشرة.

وتضم قائمة الأهلي محمود وحيد وأيمن أشرف وكريم فؤاد وهم الثلاثي الذي يمكن الاستعانة بواحد منه لتعويض غياب معلول في الجبهة اليسرى حال تأكد غيابه بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي ضيفه الرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم في الساعة 10 بتوقيت مصر (8 مساء بتوقيت غرينتش).
بينما تقام مواجهة الإياب يوم الجمعة المقبل على ملعب (محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء في الساعة 12 صباحا بتوقيت القاهرة (10 مساءا بتوقيت غرينتش).
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ52 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала