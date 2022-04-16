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https://arabic.sputniknews.com/20220416/إعلام-رئيس-وزراء-أوكرانيا-ووزير-المالية-يزوران-واشنطن-الأسبوع-المقبل-1061248146.html
إعلام: رئيس وزراء أوكرانيا ووزير المالية يزوران واشنطن الأسبوع المقبل
إعلام: رئيس وزراء أوكرانيا ووزير المالية يزوران واشنطن الأسبوع المقبل
يزور رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، ووزير المالية مارشينكو، العاصمة الأمريكية واشنطن، الأسبوع المقبل، للمشاركة بالاجتماعات التي ينظمها صندوق النقد... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T01:33+0000
2022-04-16T01:33+0000
أخبار أوكرانيا
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وبحسب وكالة رويترز، فإنه "من المقرر أن يلتقي رئيس وزراء أوكرانيا ووزير المالية إلى جانب رئيس البنك المركزي الأوكراني مسؤولي دول مجموعة السبع، للمشاركة في الاجتماع حول الأزمة الأوكرانية التي ينظمها البنك الدولي".ويوم أمس الأول الخميس، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الأزمة في أوكرانيا أثرت سلبا على التعافي الاقتصادي العالمي وأدت إلى تباطؤ النمو المتوقع في معظم الدول.ويصدر صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية يوم الثلاثاء المقبل. وقالت جورجيفا إن الصندوق سيخفض مجددا توقعات النمو العالمي التي سبق وخفضها في يناير/ كانون الثاني إلى 4.4%.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/النقد-الدولي-الأزمة-الأوكرانية-ستؤدي-إلى-تباطؤ-النمو-في-معظم-دول-العالم-1061202149.html
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أخبار أوكرانيا

إعلام: رئيس وزراء أوكرانيا ووزير المالية يزوران واشنطن الأسبوع المقبل

01:33 GMT 16.04.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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يزور رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، ووزير المالية مارشينكو، العاصمة الأمريكية واشنطن، الأسبوع المقبل، للمشاركة بالاجتماعات التي ينظمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وبحسب وكالة رويترز، فإنه "من المقرر أن يلتقي رئيس وزراء أوكرانيا ووزير المالية إلى جانب رئيس البنك المركزي الأوكراني مسؤولي دول مجموعة السبع، للمشاركة في الاجتماع حول الأزمة الأوكرانية التي ينظمها البنك الدولي".
ويوم أمس الأول الخميس، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الأزمة في أوكرانيا أثرت سلبا على التعافي الاقتصادي العالمي وأدت إلى تباطؤ النمو المتوقع في معظم الدول.
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
"النقد الدولي": الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى تباطؤ النمو في معظم دول العالم
14 أبريل, 15:55 GMT
ويصدر صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية يوم الثلاثاء المقبل. وقالت جورجيفا إن الصندوق سيخفض مجددا توقعات النمو العالمي التي سبق وخفضها في يناير/ كانون الثاني إلى 4.4%.
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