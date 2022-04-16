https://arabic.sputniknews.com/20220416/إعلام-ضبط-مستوطن-إسرائيلي-حاول-الدخول-للمسجد-الأقصى-متنكرا-بزي-إسلامي-فيديو-1061272181.html
إعلام: ضبط مستوطن إسرائيلي حاول الدخول للمسجد الأقصى متنكرا بزي إسلامي... فيديو
إعلام: ضبط مستوطن إسرائيلي حاول الدخول للمسجد الأقصى متنكرا بزي إسلامي... فيديو
كشفت وسائل إعلام مقدسية، مساء اليوم السبت، عن ضبط مستوطن إسرائيلي حاول الدخول إلى المسجد الأقصى متنكرا بزي إسلامي. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T17:49+0000
2022-04-16T17:49+0000
2022-04-16T17:49+0000
آخر أخبار القدس الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_413bc018f0b00e9ddcd6a45d90d5748d.jpg
وقال موقع "الجرمق"، إن مقدسيين أوقفوا مستوطنا وأبلغوا عنه الشرطة الإسرائيلية خلال محاولته اقتحام المسجد.ويظهر في الفيديو عددا من الفلسطينيين وهم يقفون في طريق شخص يرتدي جلبابا أبيض وفي يده سجادة صلاة، بحضور الشرطة الإسرائيلية، وسط هتافات "مستوطن".وكانت جماعات استيطانية متطرفة قد دعت في وقت سابق إلى اقتحام المسجد الأقصى وذبح قرابين عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ أمس ويستمر لمدة أسبوع.فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها لن تسمح بحدوث ذلك، وأعلنت خلال الأيام الماضية، اعتقال عدة مستوطنين كانوا يعتزمون اقتحام المسجد وعثروا معهم على قرابين خططوا لذبحها في باحات الأقصى.وأمس الجمعة، نفذت الشرطة الإسرائيلية حملت اعتقالات داخل المسجد بعد اقتحامه من قبلها، طالت أكثر من 430 شخصا معظمهم من سكان القدس الشرقية.وفي وقت سابق اليوم، اتهم العضو العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، قناصة الشرطة الإسرائيلية باستهداف رؤوس المصلين في المسجد الأقصى "بهدف القتل أو الإعاقة" خلال الاشتباكات التي وقعت أمس الجمعة.وقال الطيبي خلال زيارته لجرحى الاشتباكات في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية المحتلة، برفقة أسامة السعدي، وهما نائبان عن القائمة المشتركة (تحالف 3 أحزاب عربية في إسرائيل): "جميع الإصابات التي رأيناها اليوم هي إصابات دقيقة في الرأس".وأضاف: "استهدف قناصة الاحتلال رؤوس المصلين لقتلهم أو إحداث إعاقة".وأسفرت المواجهات داخل المسجد الأقصى عن إصابة 158 فلسطينيا وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، فيما قوبل الاقتحام الإسرائيلي للمسجد بإدانات عربية وإسلامية واسعة النطاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/رغم-اقتحام-الشرطة-لباحاته-اعتقال-متطرفين-يهوديين-حاولا-اقتحام-المسجد-الأقصى-وبحوزتهما-قرابين-1061226346.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227429_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_402d5de68434094f9f6fcd2402a9a980.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
آخر أخبار القدس الأن
إعلام: ضبط مستوطن إسرائيلي حاول الدخول للمسجد الأقصى متنكرا بزي إسلامي... فيديو
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام مقدسية، مساء اليوم السبت، عن ضبط مستوطن إسرائيلي حاول الدخول إلى المسجد الأقصى متنكرا بزي إسلامي.
وقال موقع "الجرمق"، إن مقدسيين أوقفوا مستوطنا وأبلغوا عنه الشرطة الإسرائيلية خلال محاولته اقتحام المسجد.
ويظهر في الفيديو عددا من الفلسطينيين وهم يقفون في طريق شخص يرتدي جلبابا أبيض وفي يده سجادة صلاة، بحضور الشرطة الإسرائيلية، وسط هتافات "مستوطن".
وكانت جماعات استيطانية متطرفة قد دعت في وقت سابق إلى اقتحام المسجد الأقصى وذبح قرابين عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ أمس ويستمر لمدة أسبوع.
فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها لن تسمح بحدوث ذلك، وأعلنت خلال الأيام الماضية، اعتقال عدة مستوطنين
كانوا يعتزمون اقتحام المسجد وعثروا معهم على قرابين خططوا لذبحها في باحات الأقصى.
وأمس الجمعة، نفذت الشرطة الإسرائيلية حملت اعتقالات داخل المسجد بعد اقتحامه من قبلها، طالت أكثر من 430 شخصا معظمهم من سكان القدس الشرقية.
وفي وقت سابق اليوم، اتهم العضو العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، قناصة الشرطة الإسرائيلية باستهداف رؤوس المصلين في المسجد الأقصى "بهدف القتل أو الإعاقة" خلال الاشتباكات التي وقعت أمس الجمعة.
وقال الطيبي
خلال زيارته لجرحى الاشتباكات في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية المحتلة، برفقة أسامة السعدي، وهما نائبان عن القائمة المشتركة (تحالف 3 أحزاب عربية في إسرائيل): "جميع الإصابات التي رأيناها اليوم هي إصابات دقيقة في الرأس".
وأضاف: "استهدف قناصة الاحتلال رؤوس المصلين لقتلهم أو إحداث إعاقة".
وأسفرت المواجهات داخل المسجد الأقصى عن إصابة 158 فلسطينيا وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، فيما قوبل الاقتحام الإسرائيلي للمسجد بإدانات عربية وإسلامية واسعة النطاق.