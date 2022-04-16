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https://arabic.sputniknews.com/20220416/إعلام-قلق-مغربي-من-تأخرالسعودية-في-تحديد-أعداد-الحجاج-1061265457.html
إعلام: قلق مغربي من تأخرالسعودية في تحديد أعداد الحجاج
إعلام: قلق مغربي من تأخرالسعودية في تحديد أعداد الحجاج
ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات المغربية قلقة من عدم تحديد المملكة العربية السعودية حتى الآن، لأنصبة الدول في أعداد الحجاج هذا العام. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T14:47+0000
2022-04-16T14:47+0000
أخبار المغرب اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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ونقلت صحيفة هسبريس المحلية عن مصادر مطلعة لم تسمها إن تأخر السلطات السعودية في تحديد نصيب كل دولة من عدد الحجاج سينعكس سلبا على عملية التنظيم الداخلي.وبخصوص المغرب قالت المصادر إنه نتيجة لهذا التأخير "لم تستطع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القيام بالتعاقدات الواجبة في الإسكان والمطعمة وكذا التنقل، وتنتظر معرفة حصة المملكة لتجري هذه الإجراءات في إطار الحكامة في تدبير أموال الحجاج".وأفادت المصادر ذاتها، بأن السلطات المكلفة بملف الحج في المغرب جاهزة وتنتظر فقط تحديد السعودية الحصص والإجراءات المستجدة في حج هذه السنة الذي سيتأثر حتما بتداعيات انتشار وباء كورونا.وقالت إن السلطات المغربية قلقة من التأخر في تحديد أعداد الحجاج من كل دولة.والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن النسبة والحصة الأكبر لحج هذا العام ستكون للحجاج القادمين من خارج المملكة.وأوضحت أن تخصيص الحصة الأكبر لحجاج الخارج يأتي مراعاة لعدم تمكنهم من أداء الفريضة خلال العامين الماضيين نتيجة لتفشي جائحة كورونا.وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم استثناء أي دولة من أداء الحج لهذا العام، لافتة إلى أن توزيع حصص وأعداد الحجاج بين الدول يتم وفقا لمبدأ النسبة والتناسب، وهي نسبة واحد إلى ألف، مع استكمال الشروط الصحية.وأعلنت رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من (65) عامًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات "كوفيد-19" المعتمدة في وزارة الصحة.ويشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا "كوفيد-19" لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.وشددت الوزارة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/مجلس-الوزراء-السعودي-يكشف-سبب-رفع-عدد-حجاج-هذا-العام-1061141463.html
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أخبار المغرب اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم

إعلام: قلق مغربي من تأخرالسعودية في تحديد أعداد الحجاج

14:47 GMT 16.04.2022
© REUTERS / Saudi Ministry of Mediaالتحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021
التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© REUTERS / Saudi Ministry of Media
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ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات المغربية قلقة من عدم تحديد المملكة العربية السعودية حتى الآن، لأنصبة الدول في أعداد الحجاج هذا العام.
ونقلت صحيفة هسبريس المحلية عن مصادر مطلعة لم تسمها إن تأخر السلطات السعودية في تحديد نصيب كل دولة من عدد الحجاج سينعكس سلبا على عملية التنظيم الداخلي.
وبخصوص المغرب قالت المصادر إنه نتيجة لهذا التأخير "لم تستطع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القيام بالتعاقدات الواجبة في الإسكان والمطعمة وكذا التنقل، وتنتظر معرفة حصة المملكة لتجري هذه الإجراءات في إطار الحكامة في تدبير أموال الحجاج".
وأفادت المصادر ذاتها، بأن السلطات المكلفة بملف الحج في المغرب جاهزة وتنتظر فقط تحديد السعودية الحصص والإجراءات المستجدة في حج هذه السنة الذي سيتأثر حتما بتداعيات انتشار وباء كورونا.
وقالت إن السلطات المغربية قلقة من التأخر في تحديد أعداد الحجاج من كل دولة.
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والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن النسبة والحصة الأكبر لحج هذا العام ستكون للحجاج القادمين من خارج المملكة.
وأوضحت أن تخصيص الحصة الأكبر لحجاج الخارج يأتي مراعاة لعدم تمكنهم من أداء الفريضة خلال العامين الماضيين نتيجة لتفشي جائحة كورونا.
وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم استثناء أي دولة من أداء الحج لهذا العام، لافتة إلى أن توزيع حصص وأعداد الحجاج بين الدول يتم وفقا لمبدأ النسبة والتناسب، وهي نسبة واحد إلى ألف، مع استكمال الشروط الصحية.
وأعلنت رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من (65) عامًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات "كوفيد-19" المعتمدة في وزارة الصحة.
ويشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا "كوفيد-19" لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
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