https://arabic.sputniknews.com/20220416/إعلام-محلي-يرصد-انتشارا-للجان-تابعة-لحزب-الله-وحركة-أمل-جنوب-بيروت-لماذا؟-1061260110.html
إعلام محلي يرصد انتشارا للجان تابعة لحزب الله وحركة أمل جنوبي بيروت.. لماذا؟
إعلام محلي يرصد انتشارا للجان تابعة لحزب الله وحركة أمل جنوبي بيروت.. لماذا؟
قالت تقارير إعلامية لبنانية إن لجانا حزيية تابعة لحزب الله وحركة أمل انتشرت في أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت بصورة واسعة. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T12:31+0000
2022-04-16T12:31+0000
2022-04-16T12:32+0000
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050167386_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_44f68bda22521f2254cfa28ee465ba32.jpg
وحسب موقع النشرة اللبناني فإن انتشار لجان حزب الله وحركة أمل جاء بشكل كبير، في أحياء الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث أقاموا حواجز وسيروا دوريات في مختلف أحياء الضاحية.وفيما أوضحت أن القوى الأمنية كانت موجودة في تلك الدوريات، لفتت إلى أنها استهدفت تنفيذ "مداهمات طالت متورطين في أعمال نشل وسرقة وتجارة ممنوعات".وكان "حزب الله" وحركة "أمل"، قد أصدرا بيانا مشتركا أكدا فيه أن عمليات السرقة والسطو قد زادت إلى "حد التفلّت وتهديد الأرواح والسلامة"، مما يستدعي تدخلا لضبط الأوضاع.وأوضح البيان أن اجتماعا مشتركا عقد بين "حزب الله وحركة أمل مع ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية من الجيش وقوى الامن الداخلي وأمن الدولة والامن العام".وطالب بيان الحزب والحركة أجهزة الدولة اللبنانية بـ"التعاطي بحزم مع كل مخل بالأمن والتأكيد على رفع الغطاء عن كل متورط"، داعين المواطنين إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة وتسهيل مهامها للتخلص من هذه الظواهر الشاذة".
https://arabic.sputniknews.com/20220324/حزب-الله-سلاح-المقاومة-موجه-نحو-العدو-الإسرائيلي-فقط-1060372794.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050167386_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_2cd81207bf645e0f3156232a3e61baa8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار حزب الله
إعلام محلي يرصد انتشارا للجان تابعة لحزب الله وحركة أمل جنوبي بيروت.. لماذا؟
12:31 GMT 16.04.2022 (تم التحديث: 12:32 GMT 16.04.2022) تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية لبنانية إن لجانا حزيية تابعة لحزب الله وحركة أمل انتشرت في أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت بصورة واسعة.
وحسب موقع النشرة
اللبناني فإن انتشار لجان حزب الله وحركة أمل جاء بشكل كبير، في أحياء الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث أقاموا حواجز وسيروا دوريات في مختلف أحياء الضاحية.
وفيما أوضحت أن القوى الأمنية كانت موجودة في تلك الدوريات، لفتت إلى أنها استهدفت تنفيذ "مداهمات طالت متورطين في أعمال نشل وسرقة وتجارة ممنوعات".
وأسفرت الدوريات عن "توقيف 30 شخصاً منذ بدأت تلك الدوريات قبل غروب الشمس وحتى منتصف الليل".
وكان "حزب الله" وحركة "أمل"، قد أصدرا بيانا مشتركا أكدا فيه أن عمليات السرقة والسطو قد زادت إلى "حد التفلّت وتهديد الأرواح والسلامة"، مما يستدعي تدخلا لضبط الأوضاع.
وأوضح البيان أن اجتماعا مشتركا عقد بين "حزب الله وحركة أمل مع ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية من الجيش وقوى الامن الداخلي وأمن الدولة والامن العام".
وأشار إلى أن الاجتماع تمخض عن "الاتفاق على تفعيل دور الأجهزة الأمنية بقطاعاتها المختصة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتسيير دوريات في أكثر من منطقة على امتداد ساعات الليل والنهار، وإقامة حواجز ظرفية في مختلف مناطق الضاحية".
وطالب بيان الحزب والحركة أجهزة الدولة اللبنانية بـ"التعاطي بحزم مع كل مخل بالأمن والتأكيد على رفع الغطاء عن كل متورط"، داعين المواطنين إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة وتسهيل مهامها للتخلص من هذه الظواهر الشاذة".