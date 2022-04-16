https://arabic.sputniknews.com/20220416/إنقاذ-6-أشخاص-من-جزيرة-بفضل-رسالة-في-زجاجة-ملقاة-في-البحر-1061265636.html
إنقاذ 6 أشخاص من جزيرة بفضل رسالة في زجاجة ملقاة في البحر
إنقاذ 6 أشخاص من جزيرة بفضل رسالة في زجاجة ملقاة في البحر
تم إنقاذ ستة أشخاص قضوا 17 يوما في جزيرة صحراوية في البرازيل بفضل رسالة عثر عليها صيادون في زجاجة عائمة. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T14:50+0000
2022-04-16T14:50+0000
2022-04-16T14:50+0000
مجتمع
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في 24 مارس/ آذار، غادرت السفينة التي كان على متنها ستة أشخاص مدينة سانتارين البرازيلية، خطط أفراد الطاقم للوصول إلى مدينة تشافيس، التي تقع عند مصب الأمازون قبالة الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية في غضون عشرة أيام. في اليوم الثالث، فقدوا الاتصال مع المحيط، وأبلغ أقاربهم البحرية البرازيلية باختفائهم.وكما اتضح، تعرضت السفينة لعاصفة شديدة واشتعلت فيها النيران. تم تدمير معظم أجزائها، لكن الطاقم تمكن من السباحة إلى جزيرة غير مأهولة وسحب السفينة إلى الشاطئ، بحسب ما ذكر موقع "brazilian".قضى الطاقم أسبوعين في الجزيرة على أمل النجاة، ألقوا بيأس رسالة موضوعة في زجاجة في مياه البحر، أشاروا فيها إلى موقعهم وتفاصيل الاتصال بأقاربهم.أبلغ الصيادون الذين وجدوا الرسالة ممثلي البحرية الإيطالية، ووصلت فورا طائرة هليكوبتر إلى الجزيرة لإنقاذ.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/حقيقة-وليس-محض-خيال-مجلة-علمية-تكشف-حقيقة-بالوعة-الجحيم-الغامضة-في-البرازيل-فيديو--1061077917.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
إنقاذ 6 أشخاص من جزيرة بفضل رسالة في زجاجة ملقاة في البحر
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تم إنقاذ ستة أشخاص قضوا 17 يوما في جزيرة صحراوية في البرازيل بفضل رسالة عثر عليها صيادون في زجاجة عائمة.
في 24 مارس/ آذار، غادرت السفينة التي كان على متنها ستة أشخاص مدينة سانتارين البرازيلية، خطط أفراد الطاقم للوصول إلى مدينة تشافيس، التي تقع عند مصب الأمازون قبالة الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية في غضون عشرة أيام. في اليوم الثالث، فقدوا الاتصال مع المحيط، وأبلغ أقاربهم البحرية البرازيلية باختفائهم.
وكما اتضح، تعرضت السفينة لعاصفة شديدة واشتعلت فيها النيران. تم تدمير معظم أجزائها، لكن الطاقم تمكن من السباحة إلى جزيرة غير مأهولة وسحب السفينة إلى الشاطئ، بحسب ما ذكر موقع "brazilian".
قضى الطاقم أسبوعين في الجزيرة على أمل النجاة، ألقوا بيأس رسالة موضوعة في زجاجة في مياه البحر، أشاروا فيها إلى موقعهم وتفاصيل الاتصال بأقاربهم.
أبلغ الصيادون الذين وجدوا الرسالة ممثلي البحرية الإيطالية، ووصلت فورا طائرة هليكوبتر إلى الجزيرة لإنقاذ.