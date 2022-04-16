https://arabic.sputniknews.com/20220416/اتفاق-عسكري-جديد-بين-المغرب-وأمريكا-1061252503.html
اتفاق عسكري جديد بين المغرب وأمريكا
اتفاق عسكري جديد بين المغرب وأمريكا
وقع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا عسكريا جديدا يتعلق بتلبية احتياجات سلاح الجو المغربي. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T08:51+0000
2022-04-16T08:51+0000
2022-04-16T08:51+0000
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وحسب صحيفة "هسبريس"، وقعت إدارة الدفاع الوطني بالمغرب وشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، اتفاقا جديدا لبناء منشأة صناعية لتحديث المقاتلات المغربية.وقالت الصحيفة إن هذه المنشأة الصناعية ستخصص لعمليات صيانة وتطوير طائرات القوات المسلحة الملكية، وستقوم بصيانة وتحديث وإصلاح مقاتلات "إف-16" و"C-130" التابعة لسلاح الجو الملكي.وأشارت إلى أنه "من المرتقب أن يحصل سلاح الجو المغربي على طائرات "إف - 16 VIPER" الأمريكية، وفقا لطلب كان قد تقدم به المغرب.ووفقا للصحيفة، سيحصل المغرب على 25 طائرة من طراز "F-16 VIPER" بقيمة 4 مليارات دولار، وذلك بعد موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة هذه الطائرات ومعدات أخرى خلال عام 2019.وفي السياق، نقلت الصحيفة عن نائبة رئيس شركة "لوكهيد مارتن" دانيا ترينت، قولها إن "المغرب سيحصل على أفضل المرافق الصناعية والمعدات العسكرية المتطورة، مع ضمان التدريبات المتواصلة لتلبية احتياجات سلاح الجو المغربي".
https://arabic.sputniknews.com/20211120/أمريكا-توافق-على-شراء-المغرب-لنظام-الدفاع-الجوي-باتريوت-في-2022-1050757666.html
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أخبار المغرب اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
اتفاق عسكري جديد بين المغرب وأمريكا
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وقع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا عسكريا جديدا يتعلق بتلبية احتياجات سلاح الجو المغربي.
وحسب صحيفة "هسبريس"
، وقعت إدارة الدفاع الوطني بالمغرب وشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، اتفاقا جديدا لبناء منشأة صناعية لتحديث المقاتلات المغربية.
20 نوفمبر 2021, 10:13 GMT
وقالت الصحيفة إن هذه المنشأة الصناعية ستخصص لعمليات صيانة وتطوير طائرات القوات المسلحة الملكية، وستقوم بصيانة وتحديث وإصلاح مقاتلات "إف-16" و"C-130" التابعة لسلاح الجو الملكي.
وأشارت إلى أنه "من المرتقب أن يحصل سلاح الجو المغربي على طائرات "إف - 16 VIPER" الأمريكية، وفقا لطلب كان قد تقدم به المغرب.
ووفقا للصحيفة، سيحصل المغرب
على 25 طائرة من طراز "F-16 VIPER" بقيمة 4 مليارات دولار، وذلك بعد موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة هذه الطائرات ومعدات أخرى خلال عام 2019.
وفي السياق، نقلت الصحيفة عن نائبة رئيس شركة "لوكهيد مارتن" دانيا ترينت، قولها إن "المغرب سيحصل على أفضل المرافق الصناعية والمعدات العسكرية المتطورة، مع ضمان التدريبات المتواصلة لتلبية احتياجات سلاح الجو المغربي".