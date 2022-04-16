https://arabic.sputniknews.com/20220416/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-الأحد-ذروة-الموجة-الحارة-ورياح-شديدة-1061277814.html
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأحد: ذروة الموجة الحارة ورياح شديدة
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأحد: ذروة الموجة الحارة ورياح شديدة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مصر، ارتفاع درجات الحرارة، غدا الأحد، محذرة من طقس شديد الحرارة نهارا على كافة أنحاء البلاد. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T21:16+0000
2022-04-16T21:16+0000
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وأوضحت الهيئة أن درجة الحرارة المتوقعة غدا في العاصمة المصرية القاهرة، والوجه البحري بشكل عام قد تصل إلى 39 درجة مئوية خلال النهار، وتصل إلى 42 درجة في جنوب الصعيد.وحذر خبراء الهيئة، بحسب موقع "المصري اليوم"، من نشاط رياح الخماسين المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.وكذلك حذرت الهيئة من نشاط منخفض السودان الموسمي، ما يؤدى إلى تكون حالات من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تؤثر على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال شهر إبريل الجارى.ونصح خبراء الأرصاد المواطنين بعدم التعرض إلى أشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وناشدت الهيئة المواطنين من أصحاب الأمراض الصدرية ارتداء الكمامات أثناء نزولهم إلى الشارع نظرا لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.
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العالم العربي, مجتمع, مصر, أخبار مصر الآن, القاهرة
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأحد: ذروة الموجة الحارة ورياح شديدة
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مصر، ارتفاع درجات الحرارة، غدا الأحد، محذرة من طقس شديد الحرارة نهارا على كافة أنحاء البلاد.
وأوضحت الهيئة أن درجة الحرارة المتوقعة غدا في العاصمة المصرية القاهرة، والوجه البحري بشكل عام قد تصل إلى 39 درجة مئوية خلال النهار، وتصل إلى 42 درجة في جنوب الصعيد.
وحذر خبراء الهيئة، بحسب موقع "المصري اليوم
"، من نشاط رياح الخماسين المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.
وكذلك حذرت الهيئة من نشاط منخفض السودان الموسمي، ما يؤدى إلى تكون حالات من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تؤثر على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال شهر إبريل الجارى.
ونصح خبراء الأرصاد المواطنين بعدم التعرض إلى أشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وناشدت الهيئة المواطنين من أصحاب الأمراض الصدرية ارتداء الكمامات أثناء نزولهم إلى الشارع نظرا لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.