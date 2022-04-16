https://arabic.sputniknews.com/20220416/الأرض-تبتلع-5-أشخاص-ودراجة-نارية-بشكل-مفاجئ-في-الهند-فيديو-1061251106.html
الأرض تبتلع 5 أشخاص ودراجة نارية بشكل مفاجئ في الهند... فيديو
الأرض تبتلع 5 أشخاص ودراجة نارية بشكل مفاجئ في الهند... فيديو
تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر واقعة غريبة في الهند، حيث وثق لحظة ابتلاع الأرض خمسة أشخاص ودراجة نارية. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T08:04+0000
2022-04-16T08:04+0000
2022-04-16T08:04+0000
نادي الفيديو
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ورجح ناشرو الفيديو أن يكون الحادث ناتجا عن انهيار أرضي مفاجئ، حيث يظهر 4 أشخاص واقفين وإلى جوارهم يجلس شخص خامس وكانوا جميعا فيما يبدو أنه ورشة لإصلاح إطارات السيارات.وقع الانهيار الأرضي بشكل مباغت حيث ظهرت فجأة حفرة في أرضية الورشة لتبتلع الأشخاص الخمسة في لمح البصر ومعهم دراجة نارية كانت تقف في نفس الموضع.وأوضح ناشرو الفيديو أن الخمسة أشخاص الذي سقطوا تعرضوا لإصابات خفيفة، فيما هرع شخص كان يقف على مقربة منهم إلى نجدتهم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
الأرض تبتلع 5 أشخاص ودراجة نارية بشكل مفاجئ في الهند... فيديو
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تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر واقعة غريبة في الهند، حيث وثق لحظة ابتلاع الأرض خمسة أشخاص ودراجة نارية.
ورجح ناشرو الفيديو أن يكون الحادث ناتجا عن انهيار أرضي مفاجئ، حيث يظهر 4 أشخاص واقفين وإلى جوارهم يجلس شخص خامس وكانوا جميعا فيما يبدو أنه ورشة لإصلاح إطارات السيارات.
وقع الانهيار الأرضي بشكل مباغت حيث ظهرت فجأة حفرة في أرضية الورشة لتبتلع الأشخاص الخمسة في لمح البصر ومعهم دراجة نارية كانت تقف في نفس الموضع.
وأوضح ناشرو الفيديو أن الخمسة أشخاص الذي سقطوا تعرضوا لإصابات خفيفة، فيما هرع شخص كان يقف على مقربة منهم إلى نجدتهم.