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https://arabic.sputniknews.com/20220416/الأرض-تبتلع-5-أشخاص-ودراجة-نارية-بشكل-مفاجئ-في-الهند-فيديو-1061251106.html
الأرض تبتلع 5 أشخاص ودراجة نارية بشكل مفاجئ في الهند... فيديو
الأرض تبتلع 5 أشخاص ودراجة نارية بشكل مفاجئ في الهند... فيديو
تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر واقعة غريبة في الهند، حيث وثق لحظة ابتلاع الأرض خمسة أشخاص ودراجة نارية. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T08:04+0000
2022-04-16T08:04+0000
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ورجح ناشرو الفيديو أن يكون الحادث ناتجا عن انهيار أرضي مفاجئ، حيث يظهر 4 أشخاص واقفين وإلى جوارهم يجلس شخص خامس وكانوا جميعا فيما يبدو أنه ورشة لإصلاح إطارات السيارات.وقع الانهيار الأرضي بشكل مباغت حيث ظهرت فجأة حفرة في أرضية الورشة لتبتلع الأشخاص الخمسة في لمح البصر ومعهم دراجة نارية كانت تقف في نفس الموضع.وأوضح ناشرو الفيديو أن الخمسة أشخاص الذي سقطوا تعرضوا لإصابات خفيفة، فيما هرع شخص كان يقف على مقربة منهم إلى نجدتهم.
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نادي الفيديو

الأرض تبتلع 5 أشخاص ودراجة نارية بشكل مفاجئ في الهند... فيديو

08:04 GMT 16.04.2022
© AFP 2022 / DPA/ Bernd Wüstneckانهيار أرضي
انهيار أرضي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© AFP 2022 / DPA/ Bernd Wüstneck
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تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر واقعة غريبة في الهند، حيث وثق لحظة ابتلاع الأرض خمسة أشخاص ودراجة نارية.
ورجح ناشرو الفيديو أن يكون الحادث ناتجا عن انهيار أرضي مفاجئ، حيث يظهر 4 أشخاص واقفين وإلى جوارهم يجلس شخص خامس وكانوا جميعا فيما يبدو أنه ورشة لإصلاح إطارات السيارات.
وقع الانهيار الأرضي بشكل مباغت حيث ظهرت فجأة حفرة في أرضية الورشة لتبتلع الأشخاص الخمسة في لمح البصر ومعهم دراجة نارية كانت تقف في نفس الموضع.
وأوضح ناشرو الفيديو أن الخمسة أشخاص الذي سقطوا تعرضوا لإصابات خفيفة، فيما هرع شخص كان يقف على مقربة منهم إلى نجدتهم.
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