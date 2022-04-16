https://arabic.sputniknews.com/20220416/البرهان-يعلن-استعداده-تسليم-السلطة-في-السودان-1061253477.html
البرهان يعلن استعداده تسليم السلطة في السودان
البرهان يعلن استعداده تسليم السلطة في السودان
أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، استعداده لتسليم سلطة البلاد حال إبرام اتفاق بين القوى السياسية المدنية. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T09:34+0000
2022-04-16T09:34+0000
2022-04-16T09:34+0000
أخبار السودان اليوم
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ونقلت قناة "الشرق" عن البرهان أنه سيطبق إجراءات خلال اليومين المقبلين تهدف لتهيئة المناخ للحوار الذي سيسعى لمعالجة الأزمة السياسية في السودان، بما فيها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.جاءت تصريحات البرهان خلال إفطار أقامه عضو مجلس السيادة الفريق، ياسر العطا، أشار البرهان خلالها إلى سعي بلاده لمراجعة حالة الطوارئ مع الإبقاء على بعض البنود الخاصة بحالة الاقتصاد وغيره.وقال البرهان إنه اجتمع بالنائب العام السوداني ورئيس القضاء لدراسة الوضع القانوني للمحتجزين وتسريع الإجراءات الخاصة بهم خلال أيام، مشيرا إلى أنه أصدر توجيهاته للأجهزة المختصة في هذا الصدد.وشدد البرهان على أن التوافق والتراضي بين الجميع هو السبيل للعبور بالفترة الانتقالية بسلام، داعيا إلى "استغلال شهر رمضان الفضيل للوفاق".وأعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية، يوم الخميس الماضي، إحالة عضو مكتبها التنفيذي للحرية، طه عثمان إسحاق، إلى سجن سوبا.ونقلت صحيفة "الانتباهة" عن قوى الحرية والتغيير أن السلطات الأمنية أحالت إلى السجن طه إسحاق، أمس الأربعاء، وهو عضو كذلك في تجمع المهنيين السودانيين ولجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة وتفكيك نظام 30 يونيو 1989، لينضم إلى رفاقه المعتقلين تعسفيا من أعضاء لجان المقاومة والأحزاب السياسية والأجسام النقابية والمهنية.وأفادت قوى الحرية والتغيير بأن إسحاق كان قد قضى قرابة شهر ونصف في حراسة القسم الشمالي بالخرطوم في ظروف صحية وصفتها بـ"السيئة للغاية"، حيث يعاني من إصابة في قدمه اليمنى ولم يحصل على الرعاية الصحية المناسبة.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/رئيس-مبادرة-حكماء-السودان-تحليل-المبادرات-الوطنية-أثبت-وجود-70-يؤيدون-الشراكة-مع-العسكر-1061232881.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
البرهان يعلن استعداده تسليم السلطة في السودان
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أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، استعداده لتسليم سلطة البلاد حال إبرام اتفاق بين القوى السياسية المدنية.
ونقلت قناة "الشرق"
عن البرهان أنه سيطبق إجراءات خلال اليومين المقبلين تهدف لتهيئة المناخ للحوار الذي سيسعى لمعالجة الأزمة السياسية في السودان، بما فيها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
جاءت تصريحات البرهان خلال إفطار أقامه عضو مجلس السيادة الفريق، ياسر العطا، أشار البرهان خلالها إلى سعي بلاده لمراجعة حالة الطوارئ مع الإبقاء على بعض البنود الخاصة بحالة الاقتصاد وغيره.
وقال البرهان إنه اجتمع بالنائب العام السوداني ورئيس القضاء لدراسة الوضع القانوني للمحتجزين وتسريع الإجراءات الخاصة بهم خلال أيام، مشيرا إلى أنه أصدر توجيهاته للأجهزة المختصة في هذا الصدد.
وشدد البرهان على أن التوافق والتراضي بين الجميع هو السبيل للعبور بالفترة الانتقالية بسلام، داعيا إلى "استغلال شهر رمضان الفضيل للوفاق".
وأعلنت قوى الحرية والتغيير
السودانية، يوم الخميس الماضي، إحالة عضو مكتبها التنفيذي للحرية، طه عثمان إسحاق، إلى سجن سوبا.
ونقلت صحيفة "الانتباهة"
عن قوى الحرية والتغيير أن السلطات الأمنية أحالت إلى السجن طه إسحاق، أمس الأربعاء، وهو عضو كذلك في تجمع المهنيين السودانيين ولجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة وتفكيك نظام 30 يونيو 1989، لينضم إلى رفاقه المعتقلين تعسفيا من أعضاء لجان المقاومة والأحزاب السياسية والأجسام النقابية والمهنية.
وأفادت قوى الحرية والتغيير بأن إسحاق كان قد قضى قرابة شهر ونصف في حراسة القسم الشمالي بالخرطوم في ظروف صحية وصفتها بـ"السيئة للغاية"، حيث يعاني من إصابة في قدمه اليمنى ولم يحصل على الرعاية الصحية المناسبة.