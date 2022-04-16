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https://arabic.sputniknews.com/20220416/البطريرك-الراعي-على-اللبنانيين-أن-يختاروا-بطريقة-صحيحة-وإلا-فهم-المسؤولون-عن-الانهيار-الكبير-1061257291.html
البطريرك الراعي: على اللبنانيين أن يختاروا بطريقة صحيحة وإلا فهم المسؤولون عن الانهيار الكبير
البطريرك الراعي: على اللبنانيين أن يختاروا بطريقة صحيحة وإلا فهم المسؤولون عن الانهيار الكبير
أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن اللبنانيين سيتحملون مسؤولية ما وصفه بـ "الانهيار الكبير" إذا لم يختاروا بطريقة صحيحة في الانتخابات المقبلة. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T11:28+0000
2022-04-16T11:28+0000
أخبار لبنان
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ووفقا لما نقله موقع النشرة قال الراعي: "إذا لم يتنبّه الشعب الى خطورة المرحلة ويقدم على اختيار القوى القادرة على الدفاع عن كيان لبنان وهويته وعلى الوفاء لشهداء القضية اللبنانية فإنه هذا الشعب نفسه يتحمّل هو لا المنظومة السياسية مسؤولية الانهيار الكبير"، حسب تعبيره.تصريحات الراعي جاءت خلال رسالة له بمناسبة عيد الفصح، لفت فيها إلى أن "لبنان يحتاج إلى أكثرية نيابية وطنية سيادية استقلالية مناضلة مؤمنة بخصوصية الوطن وبالدولة الشرعية و​المؤسسات الدستورية​ والجيش مرجعية وحيدة للسلاح والأمن".وتساءل البطريرك الماروني مستنكرا: "أيعقل أن نصبح وطن الانحطاط وقد كنّا بلد النهضة التي أسّسناها ونشرناها في ​لبنان​ والشرق والعالم؟ أيعقل أن نمسي دولة التسوّل وقد كنا دولة الجود والعطاء؟ أيعقل أن نغدو جماعة التبعية وقد كنا المرجعية والمثال؟ أيعقل أن نضحي شعب القبول بالأمر الواقع؟".
https://arabic.sputniknews.com/20211225/البطريرك-الراعي-يؤكد-أهمية-إجراء-انتخابات-تشريعية-1054545136.html
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أخبار لبنان

البطريرك الراعي: على اللبنانيين أن يختاروا بطريقة صحيحة وإلا فهم المسؤولون عن الانهيار الكبير

11:28 GMT 16.04.2022
© AFP 2022 / Louai Besharaالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© AFP 2022 / Louai Beshara
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أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن اللبنانيين سيتحملون مسؤولية ما وصفه بـ "الانهيار الكبير" إذا لم يختاروا بطريقة صحيحة في الانتخابات المقبلة.
ووفقا لما نقله موقع النشرة قال الراعي: "إذا لم يتنبّه الشعب الى خطورة المرحلة ويقدم على اختيار القوى القادرة على الدفاع عن كيان لبنان وهويته وعلى الوفاء لشهداء القضية اللبنانية فإنه هذا الشعب نفسه يتحمّل هو لا المنظومة السياسية مسؤولية الانهيار الكبير"، حسب تعبيره.
البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
البطريرك الراعي يؤكد أهمية إجراء انتخابات تشريعية
25 ديسمبر 2021, 12:17 GMT
تصريحات الراعي جاءت خلال رسالة له بمناسبة عيد الفصح، لفت فيها إلى أن "لبنان يحتاج إلى أكثرية نيابية وطنية سيادية استقلالية مناضلة مؤمنة بخصوصية الوطن وبالدولة الشرعية و​المؤسسات الدستورية​ والجيش مرجعية وحيدة للسلاح والأمن".

وتحدث الراعي عن ما وصفها بـ "المأساة المزدوجة"، مؤكدا أنها تتكرر كل يوم "لا سيما من جهة المقتدرين والنافذين ومستغلّي السلطة فضلاً عن رشوة السلطة والنفوذ"، مشددا على أنّ "الضمير لا يُباع ولا يُشترى لكونه من القدسيات والتجارة به انتهاك لها".

وتساءل البطريرك الماروني مستنكرا: "أيعقل أن نصبح وطن الانحطاط وقد كنّا بلد النهضة التي أسّسناها ونشرناها في ​لبنان​ والشرق والعالم؟ أيعقل أن نمسي دولة التسوّل وقد كنا دولة الجود والعطاء؟ أيعقل أن نغدو جماعة التبعية وقد كنا المرجعية والمثال؟ أيعقل أن نضحي شعب القبول بالأمر الواقع؟".
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