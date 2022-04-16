https://arabic.sputniknews.com/20220416/التايمز-القوات-الخاصة-البريطانية-عادت-إلى-كييف-لتدريب-القوات-الأوكرانية-1061248662.html
التايمز: القوات الخاصة البريطانية عادت إلى كييف لتدريب القوات الأوكرانية
التايمز: القوات الخاصة البريطانية عادت إلى كييف لتدريب القوات الأوكرانية
ذكرت صحيفة التايمز البريطانية، أن القوات الخاصة البريطانية عادت إلى أوكرانيا لأول مرة منذ فبراير/شباط، واستأنفت تدريب القوات الأوكرانية في كييف وضواحيها. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T04:19+0000
2022-04-16T04:19+0000
2022-04-16T04:19+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
التايمز: القوات الخاصة البريطانية عادت إلى كييف لتدريب القوات الأوكرانية
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ذكرت صحيفة التايمز البريطانية، أن القوات الخاصة البريطانية عادت إلى أوكرانيا لأول مرة منذ فبراير/شباط، واستأنفت تدريب القوات الأوكرانية في كييف وضواحيها.