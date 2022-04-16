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https://arabic.sputniknews.com/20220416/الثالث-خلال-يوم-واحد-9-قتلى-وجرحى-بحادث-في-ديالى-العراقية-1061277376.html
الثالث خلال يوم واحد.. 9 قتلى وجرحى بحادث في ديالى العراقية
الثالث خلال يوم واحد.. 9 قتلى وجرحى بحادث في ديالى العراقية
أعلنت مديرية المرور العامة العراقية، اليوم السبت، عن مصرع وإصابة تسعة مواطنين بحادث سير في محافظة ديالى. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T21:00+0000
2022-04-16T21:00+0000
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العراق
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ونقلت قناة السومرية، مساء اليوم السبت، عن مدير إعلام المرور العقيد ياس خضير، أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة بسبب حادث سير نتج عن انفجار إطار عجلة وانقلابها ضمن منطقة كنعان في محافظة ديالى.ويذكر أن محافظتي الأنبار وبابل قد شهدتا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حادثي سير، أسفرا عن مصرع وإصابة 25 شخصا.وذكرت القناة في تقرير سابق لها، أن "أربعة من منتسبي طبابة الحشد الشعبي لقوا مصرعهم وجرح ثمانية آخرين أثناء الواجب نتيجة حادث سير في عكاشات بمدينة الرطبة".ولقي 11 معلما من مدرسة واحدة حتفهم وأصيب اثنان آخران، أمس الجمعة، عند عودتهم من زيارة "كربلاء المقدسة"، نتيجة السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق مركبة ما تعرف محليا بـ"الجكسارة".
https://arabic.sputniknews.com/20220416/مصرع-4-وإصابة-8-آخرين-من-عناصر-الحشد-الشعبي-العراقي-بحادث-سير-في-محافظة-الأنبار-1061263426.html
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العالم العربي, العراق

الثالث خلال يوم واحد.. 9 قتلى وجرحى بحادث في ديالى العراقية

21:00 GMT 16.04.2022
© Sputnik . Idrees Mohammed / الذهاب إلى بنك الصوركارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"،رجل داخل سيارة إسعاف ينتظر دوره لتلقي جرعة الأكسجين و الدعم الطبي في أحد معابد غورودفار في نيودلهي، الهند 28 أبريل 2021
كارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19،رجل داخل سيارة إسعاف ينتظر دوره لتلقي جرعة الأكسجين و الدعم الطبي في أحد معابد غورودفار في نيودلهي، الهند 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© Sputnik . Idrees Mohammed
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أعلنت مديرية المرور العامة العراقية، اليوم السبت، عن مصرع وإصابة تسعة مواطنين بحادث سير في محافظة ديالى.
ونقلت قناة السومرية، مساء اليوم السبت، عن مدير إعلام المرور العقيد ياس خضير، أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة بسبب حادث سير نتج عن انفجار إطار عجلة وانقلابها ضمن منطقة كنعان في محافظة ديالى.
معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
مصرع 4 وإصابة 8 آخرين من عناصر الحشد الشعبي العراقي بحادث سير في محافظة الأنبار
13:52 GMT
ويذكر أن محافظتي الأنبار وبابل قد شهدتا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حادثي سير، أسفرا عن مصرع وإصابة 25 شخصا.
وذكرت القناة في تقرير سابق لها، أن "أربعة من منتسبي طبابة الحشد الشعبي لقوا مصرعهم وجرح ثمانية آخرين أثناء الواجب نتيجة حادث سير في عكاشات بمدينة الرطبة".
ولقي 11 معلما من مدرسة واحدة حتفهم وأصيب اثنان آخران، أمس الجمعة، عند عودتهم من زيارة "كربلاء المقدسة"، نتيجة السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق مركبة ما تعرف محليا بـ"الجكسارة".
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