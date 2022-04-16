https://arabic.sputniknews.com/20220416/الثقافة-العراقية-تكشف-10-تماثيل-ونصب-لشخصيات-بارزة-1061270073.html
الثقافة العراقية تكشف 10 تماثيل ونصب لشخصيات بارزة
الثقافة العراقية تكشف 10 تماثيل ونصب لشخصيات بارزة
أفادت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، في العراق، بنيتها إقامة 10 نصب تذكارية لشخصيات عراقية، ووضعها في أماكن بارزة ومهمة يراها الجميع. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T16:58+0000
2022-04-16T16:58+0000
2022-04-16T16:58+0000
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وكشفت الوزارة، اليوم السبت، أن خطتها لإقامة النصب التذكارية لشخصيات عراقية تشمل شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري وعالم الاجتماع العراقي علي الوردي، بحسب وكالة الأنباء العراقية، "واع".وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد العلياوي، للوكالة إن "هنالك مجموعة من الخطط الخاصة بإقامة نصب وتماثيل فنية، حيث لدينا كوادر متخصصة في هذا المجال من نحاتين على مستوى دولي ولدينا مصاهر تابعة إلى دائرة الفنون العامة تعمل على هذا النوع من التماثيل والنُصب".وأضاف: "لو أردنا أن نضع قائمة بالرموز المهمة التي بحاجة إلى وضع نصب تذكارية لهم، فلدينا الآن ما لا يقل عن عشر شخصيات سياسية وعلمية وثقافية وأكاديمية ومن الممكن تنفيذها ضمن خطة في أماكن شاخصة وبارزة ومهمة يراها الجميع".وعن أكبر التحديات التي تواجه عملهم قال العلياوي إن "قلة التخصيصات المالية هي من أهم العوائق التي تواجهنا في إقامة النصب التذكارية للرموز العراقية، حيث إن مثل هذه الاعمال تحتاج إلى أموال، ويجب توفير تخصصات تذهب مباشرة لمثل هكذا أعمال ضمن تبويبات خاصة في الموازنة".وأشار إلى أن "الوزارة خططت خلال العام الماضي لإنشاء نصبين مهمين لشاعر العرب الأكبر محمد الجواهري وعالم الاجتماع العراقي الدكتور علي الوردي ولكن لم يتوفر الدعم المالي اللازم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
الثقافة العراقية تكشف 10 تماثيل ونصب لشخصيات بارزة
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أفادت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، في العراق، بنيتها إقامة 10 نصب تذكارية لشخصيات عراقية، ووضعها في أماكن بارزة ومهمة يراها الجميع.
وكشفت الوزارة، اليوم السبت، أن خطتها لإقامة النصب التذكارية لشخصيات عراقية تشمل شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري وعالم الاجتماع العراقي علي الوردي، بحسب وكالة الأنباء العراقية
، "واع".
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد العلياوي، للوكالة إن "هنالك مجموعة من الخطط الخاصة بإقامة نصب وتماثيل فنية، حيث لدينا كوادر متخصصة في هذا المجال من نحاتين على مستوى دولي ولدينا مصاهر تابعة إلى دائرة الفنون العامة تعمل على هذا النوع من التماثيل والنُصب".
وأضاف: "لو أردنا أن نضع قائمة بالرموز المهمة التي بحاجة إلى وضع نصب تذكارية لهم، فلدينا الآن ما لا يقل عن عشر شخصيات سياسية وعلمية وثقافية وأكاديمية ومن الممكن تنفيذها ضمن خطة في أماكن شاخصة وبارزة ومهمة يراها الجميع".
وعن أكبر التحديات التي تواجه عملهم قال العلياوي إن "قلة التخصيصات المالية هي من أهم العوائق التي تواجهنا في إقامة النصب التذكارية للرموز العراقية، حيث إن مثل هذه الاعمال تحتاج إلى أموال، ويجب توفير تخصصات تذهب مباشرة لمثل هكذا أعمال ضمن تبويبات خاصة في الموازنة".
ودعا المتحدث باسم وزارة الثقافة والسياحة والآثار إلى "تجسيد ثقافة الاحتفاء بالرموز والقصص الوطنية وتجسيدها عبر نصب فنية ولوحات وأعمال".
وأشار إلى أن "الوزارة خططت خلال العام الماضي لإنشاء نصبين مهمين لشاعر العرب الأكبر محمد الجواهري وعالم الاجتماع العراقي الدكتور علي الوردي ولكن لم يتوفر الدعم المالي اللازم".