https://arabic.sputniknews.com/20220416/الحلبوسي-يدين-جرائم-الكيان-الصهيوني-بحق-الشعب-الفلسطيني-1061270760.html
الحلبوسي يدين "جرائم الكيان الصهيوني" بحق الشعب الفلسطيني
الحلبوسي يدين "جرائم الكيان الصهيوني" بحق الشعب الفلسطيني
أدان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ما أسماه "جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني"، تعليقا على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي شملت... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T17:21+0000
2022-04-16T17:21+0000
2022-04-16T17:22+0000
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وقال الحلبوسي في تغريدة له على "تويتر"، إن "جرائم القتل والإرهاب وتدنيس المقدسات التي يقترفها جنود الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا العربي في فلسطين".وأضاف الحلبوسي: "تؤكد نزعة الكيان الإجرامية ضد الإنسانية، وانتهاكه الصارخ لحقوق الإنسان وكل الأعراف والقوانين الدولية".واقتحمت القوات الإسرائيلية أمس، باحات المسجد الأقصى فتصدى لها عشرات الفلسطينيين الذين تواجدوا منذ ساعات الصباح الأولى لأداء صلاة الجمعة.وقد أصيب عدد كبير من المصلين الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالغاز المسيل للدموع.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، في بيان: "152 إصابة حتى اللحظة تم نقلها من المسجد الأقصى لمستشفى المقاصد والمستشفى الميداني للهلال الأحمر وعدد قليل من الإصابات تم علاجها ميدانياً. الإصابات بالمطاط وقنابل الصوت واعتداء بالضرب".
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أخبار فلسطين اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الحلبوسي يدين "جرائم الكيان الصهيوني" بحق الشعب الفلسطيني
17:21 GMT 16.04.2022 (تم التحديث: 17:22 GMT 16.04.2022) تابعنا عبر
أدان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ما أسماه "جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني"، تعليقا على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي شملت اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين داخل المسجد وفي باحته الخارجية.
وقال الحلبوسي في تغريدة له على "تويتر"، إن "جرائم القتل والإرهاب وتدنيس المقدسات التي يقترفها جنود الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا العربي في فلسطين".
وأضاف الحلبوسي: "تؤكد نزعة الكيان الإجرامية ضد الإنسانية، وانتهاكه الصارخ لحقوق الإنسان
وكل الأعراف والقوانين الدولية".
واقتحمت القوات الإسرائيلية أمس، باحات المسجد الأقصى فتصدى لها عشرات الفلسطينيين الذين تواجدوا منذ ساعات الصباح الأولى لأداء صلاة الجمعة.
وقد أصيب عدد كبير من المصلين الفلسطينيين
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالغاز المسيل للدموع.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، في بيان: "152 إصابة حتى اللحظة تم نقلها من المسجد الأقصى لمستشفى المقاصد والمستشفى الميداني للهلال الأحمر وعدد قليل من الإصابات تم علاجها ميدانياً. الإصابات بالمطاط وقنابل الصوت واعتداء بالضرب".