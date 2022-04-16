https://arabic.sputniknews.com/20220416/الحياة-خارج-الأرض-علماء-صينيون-يجرون-تجربة-في-الفضاء-القريب-باستخدام-البالونات-1061258848.html
الحياة خارج الأرض.. علماء صينيون يجرون تجربة في الفضاء القريب باستخدام البالونات
الحياة خارج الأرض.. علماء صينيون يجرون تجربة في الفضاء القريب باستخدام البالونات
تمهد تجربة محمولة بالبالون في الفضاء القريب من الأرض صممها علماء صينيون الطريق لأبحاث أفضل عن الحياة خارج كوكب الأرض. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T12:06+0000
2022-04-16T12:06+0000
2022-04-16T12:06+0000
العالم
الصين
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أرسل علماء من الأكاديمية الصينية للعلوم منصة البالون التي صمموها لتجربة التعرض البيولوجي أربع مرات منذ عام 2019 في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين ومقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين، وهي الأولى من نوعها في العالم، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.ووجدوا أن جزءا من نوع واحد من البكتيريا المغناطيسية قد نجا في البيئة القاسية على ارتفاع 23 كيلومترا فوق مستوى سطح البحر.تقوم البكتيريا المغناطيسية بتركيب جزيئات أكسيد الحديد النانوية التي تسمى المغناطيسية المغطاة بالمواد البيولوجية واستخدامها كمركب.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/عودة-رواد-فضاء-صينيين-بعد-إكمال-مهمة-استغرقت-6-أشهر-لمحطة-الفضاء-1061254870.html
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العالم, الصين
الحياة خارج الأرض.. علماء صينيون يجرون تجربة في الفضاء القريب باستخدام البالونات
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تمهد تجربة محمولة بالبالون في الفضاء القريب من الأرض صممها علماء صينيون الطريق لأبحاث أفضل عن الحياة خارج كوكب الأرض.
أرسل علماء من الأكاديمية الصينية للعلوم منصة البالون التي صمموها لتجربة التعرض البيولوجي أربع مرات منذ عام 2019 في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين ومقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين، وهي الأولى من نوعها في العالم، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.
ووجدوا أن جزءا من نوع واحد من البكتيريا المغناطيسية قد نجا في البيئة القاسية على ارتفاع 23 كيلومترا فوق مستوى سطح البحر.
تقوم البكتيريا المغناطيسية بتركيب جزيئات أكسيد الحديد النانوية التي تسمى المغناطيسية المغطاة بالمواد البيولوجية واستخدامها كمركب.