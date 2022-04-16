https://arabic.sputniknews.com/20220416/الخارجية-الأفغانية-تستدعي-السفير-الباكستاني-بعد-قصف-استهدف-ولايتين-1061263859.html
الخارجية الأفغانية تستدعي السفير الباكستاني بعد قصف استهدف ولايتين
الخارجية الأفغانية تستدعي السفير الباكستاني بعد قصف استهدف ولايتين
قالت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم السبت، إنها استدعت السفير الباكستاني لدى كابول، منصور أحمد خان، بعد أن شنت طائرات باكستانية غارات جوية على إقليمي خوست... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T13:54+0000
2022-04-16T13:54+0000
2022-04-16T13:54+0000
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ونقلت وكالة أنباء "خاما" الأفغانية، أن الوزارة أصدرت بيانا صحفيا أوضحت فيه أنه تم استدعاء خان ظهر السبت، وحضر الاجتماع معه القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغانية أمير خان متقي، ونائب وزير الدفاع، الحاج الملا شيرين أخوند.وأضاف بيان الخارجية الأفغانية أن المسؤولين الأفغان أدانوا القصف وطالبوا بمنع مثل هذه الضربات في المستقبل، وتابع البيان: "يجب منع جميع التعديات العسكرية بما في ذلك تلك التي حدثت في ولايتي كونار وخوست لأن مثل هذه الأعمال ستؤدي إلى تدهور العلاقات الثنائية بين باكستان وأفغانستان، ما سيكون له عواقب وخيمة".في السياق ذاته، سلم السفير الأفغاني خطاب اعتراض لسفير باكستان لإحالته إلى القيادة الباكستانية.يذكر أن الطائرات الحربية الباكستانية كانت قد شنت غارات جوية في ولايتي خوست وكونار، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا في الولايتين المذكورتين.
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سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن
الخارجية الأفغانية تستدعي السفير الباكستاني بعد قصف استهدف ولايتين
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قالت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم السبت، إنها استدعت السفير الباكستاني لدى كابول، منصور أحمد خان، بعد أن شنت طائرات باكستانية غارات جوية على إقليمي خوست وكونار.
ونقلت وكالة أنباء "خاما"
الأفغانية، أن الوزارة أصدرت بيانا صحفيا أوضحت فيه أنه تم استدعاء خان ظهر السبت، وحضر الاجتماع معه القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغانية أمير خان متقي، ونائب وزير الدفاع، الحاج الملا شيرين أخوند.
وأضاف بيان الخارجية الأفغانية أن المسؤولين الأفغان أدانوا القصف وطالبوا بمنع مثل هذه الضربات في المستقبل، وتابع البيان: "يجب منع جميع التعديات العسكرية بما في ذلك تلك التي حدثت في ولايتي كونار وخوست لأن مثل هذه الأعمال ستؤدي إلى تدهور العلاقات الثنائية بين باكستان وأفغانستان، ما سيكون له عواقب وخيمة".
في السياق ذاته، سلم السفير الأفغاني خطاب اعتراض لسفير باكستان لإحالته إلى القيادة الباكستانية.
يذكر أن الطائرات الحربية الباكستانية كانت قد شنت غارات جوية في ولايتي خوست وكونار، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا في الولايتين المذكورتين.