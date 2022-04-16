https://arabic.sputniknews.com/20220416/الخارجية-الكويتية-تعليقا-على-أحداث-المسجد-الأقصى-تصعيد-خطير-وانتهاك-صارخ-للمواثيق-الدولية-1061249365.html
الخارجية الكويتية تعليقا على أحداث المسجد الأقصى: تصعيد خطير وانتهاك صارخ للمواثيق الدولية
الخارجية الكويتية تعليقا على أحداث المسجد الأقصى: تصعيد خطير وانتهاك صارخ للمواثيق الدولية
أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا علقت فيه على الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى بفلسطين. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T06:25+0000
2022-04-16T06:25+0000
2022-04-16T06:26+0000
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ووفقا للبيان الذي نشرته الوزارة الكويتية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أعربت عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لما قامت به "قوات الاحتلال الإسرائيلي، من عملية اقتحام للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه".وأوضح البيان أن هذه الاعتداءات التي راح ضحيتها المئات من الأبرياء "تعد تصعيدا خطيرا، وانتهاكا صارخا للمواثيق والقرارات الدولية، ومدعاة لتغذية التطرف والعنف وتقويض استقرار المنطقة".وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلن أمس الجمعة، عن إصابة 90 شخصا، على الأقل، بسبب اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، بعد أن أدى الآلاف صلاة الفجر في مصليات وباحات المسجد.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيليين اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.ولاحقت القوات الإسرائيلية المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من باحات الأقصى، وأغلقت كافة البوابات المؤدية إليه، باستثناء باب حطه، فيما بقي عدد من المصلين محاصرين في مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى.من جانبه، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف، إن حكومة بلاده ستبذل قصارى جهدها للسماح بحرية العبادة في المسجد الأقصى، مدعيا أن الشرطة الإسرائيلية تعمل في ظل ظروف صعبة ومجبرة على مواجهة "العناصر العنيفة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الخارجية الكويتية تعليقا على أحداث المسجد الأقصى: تصعيد خطير وانتهاك صارخ للمواثيق الدولية
06:25 GMT 16.04.2022 (تم التحديث: 06:26 GMT 16.04.2022) تابعنا عبر
أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا علقت فيه على الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى بفلسطين.
ووفقا للبيان الذي نشرته الوزارة الكويتية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أعربت عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لما قامت به "قوات الاحتلال الإسرائيلي، من عملية اقتحام للمسجد
الأقصى والاعتداء على المصلين فيه".
وأوضح البيان أن هذه الاعتداءات التي راح ضحيتها المئات من الأبرياء "تعد تصعيدا خطيرا، وانتهاكا صارخا للمواثيق والقرارات الدولية، ومدعاة لتغذية التطرف والعنف وتقويض استقرار المنطقة".
ودعت وزارة الخارجية الكويتية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياتهم في حماية الشعب الفلسطيني الشقيق، ولجم الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي".
وكان الهلال الأحمر
الفلسطيني، قد أعلن أمس الجمعة، عن إصابة 90 شخصا، على الأقل، بسبب اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، بعد أن أدى الآلاف صلاة الفجر في مصليات وباحات المسجد.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية
، أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيليين اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.
وأكدت الوكالة إصابة أكثر من 90 مصليا، بينهم اثنان في حالة الخطر، وأعداد المصابين في زيادة مطردة، في وقت تمنع السلطات الإسرائيلية نقلهما إلى المستشفى.
ولاحقت القوات الإسرائيلية
المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من باحات الأقصى، وأغلقت كافة البوابات المؤدية إليه، باستثناء باب حطه، فيما بقي عدد من المصلين محاصرين في مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى.
وأطلقت القوات نفسها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع داخل المسجد القبلي، وهو ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فيه وتحطم بعض نوافذه.
من جانبه، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف، إن حكومة بلاده ستبذل قصارى
جهدها للسماح بحرية العبادة في المسجد الأقصى، مدعيا أن الشرطة الإسرائيلية تعمل في ظل ظروف صعبة ومجبرة على مواجهة "العناصر العنيفة".