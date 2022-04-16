https://arabic.sputniknews.com/20220416/الدفاع-الروسية-المرتزقة-والقوميين-في-أزوف-ستال-يطلبون-من-سلطات-كييف-السماح-لهم-بالاستسلام-1061278418.html
الدفاع الروسية: نضمن سلامة جميع المستسلمين في معمل "أزوف ستال"
الدفاع الروسية: نضمن سلامة جميع المستسلمين في معمل "أزوف ستال"
قالت رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم السبت، إن حدة الاتصالات اللاسلكية بين مقاتلي التشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب المحاصرين في معمل... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T22:00+0000
2022-04-16T22:00+0000
2022-04-16T22:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
وزارة الدفاع الروسية
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وأضافت الدفاع الروسية، أن المقاتلون والمرتزقة الأجانب في وضع ميؤوس منه، مع القليل من الغذاء والماء، وأنهم يطالبون سلطات كييف بالإذن لهم بإلقاء أسلحتهم والاستسلام، لكنها ترفض بشكل قاطع.وتابعت الدفاع الروسية، أنها تعرض على مسلحي الكتائب القومية والمرتزقة العالقين في معمل "أزوف ستال" بمدينة ماريوبول وقف الأعمال القتالية والاستسلام.وقال ميزينتسيف: "مع مراعاة الوضع الكارثي القائم في معمل "أزوف ستال"، ومسترشدين بمبادئ إنسانية بحتة، تعرض القوات المسلحة الروسية على مسلحي الكتائب القومية والمرتزقة بوقف جميع الأعمال القتالية والاستسلام في فترة اعتبارا من الساعة السادسة صباحا (بتوقيت موسكو) في 17 أبريل/نيسان 2022. نضمن حياة جميع المستسلمين".هذا وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد.ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-أكثر-من-23-ألف-جندي-أوكراني---1061272326.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية
الدفاع الروسية: نضمن سلامة جميع المستسلمين في معمل "أزوف ستال"
22:00 GMT 16.04.2022 (تم التحديث: 22:29 GMT 16.04.2022) تابعنا عبر
قالت رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم السبت، إن حدة الاتصالات اللاسلكية بين مقاتلي التشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب المحاصرين في معمل أزوف ستال ارتفعت بشكل حاد اليوم.
وأضافت الدفاع الروسية، أن المقاتلون والمرتزقة الأجانب في وضع ميؤوس منه
، مع القليل من الغذاء والماء، وأنهم يطالبون سلطات كييف بالإذن لهم بإلقاء أسلحتهم والاستسلام، لكنها ترفض بشكل قاطع.
وتابعت الدفاع الروسية، أنها تعرض على مسلحي الكتائب القومية والمرتزقة العالقين في معمل "أزوف ستال" بمدينة ماريوبول وقف الأعمال القتالية والاستسلام.
وقال ميزينتسيف: "مع مراعاة الوضع الكارثي القائم في معمل "أزوف ستال"، ومسترشدين بمبادئ إنسانية بحتة، تعرض القوات المسلحة الروسية على مسلحي الكتائب القومية والمرتزقة بوقف جميع الأعمال القتالية والاستسلام في فترة اعتبارا من الساعة السادسة صباحا (بتوقيت موسكو) في 17 أبريل/نيسان 2022. نضمن حياة جميع المستسلمين".
هذا وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.