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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220416/الدفاع-الروسية-المرتزقة-والقوميين-في-أزوف-ستال-يطلبون-من-سلطات-كييف-السماح-لهم-بالاستسلام-1061278418.html
الدفاع الروسية: نضمن سلامة جميع المستسلمين في معمل "أزوف ستال"
الدفاع الروسية: نضمن سلامة جميع المستسلمين في معمل "أزوف ستال"
قالت رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم السبت، إن حدة الاتصالات اللاسلكية بين مقاتلي التشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب المحاصرين في معمل... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T22:00+0000
2022-04-16T22:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
وزارة الدفاع الروسية
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وأضافت الدفاع الروسية، أن المقاتلون والمرتزقة الأجانب في وضع ميؤوس منه، مع القليل من الغذاء والماء، وأنهم يطالبون سلطات كييف بالإذن لهم بإلقاء أسلحتهم والاستسلام، لكنها ترفض بشكل قاطع.وتابعت الدفاع الروسية، أنها تعرض على مسلحي الكتائب القومية والمرتزقة العالقين في معمل "أزوف ستال" بمدينة ماريوبول وقف الأعمال القتالية والاستسلام.وقال ميزينتسيف: "مع مراعاة الوضع الكارثي القائم في معمل "أزوف ستال"، ومسترشدين بمبادئ إنسانية بحتة، تعرض القوات المسلحة الروسية على مسلحي الكتائب القومية والمرتزقة بوقف جميع الأعمال القتالية والاستسلام في فترة اعتبارا من الساعة السادسة صباحا (بتوقيت موسكو) في 17 أبريل/نيسان 2022. نضمن حياة جميع المستسلمين".هذا وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد.ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-أكثر-من-23-ألف-جندي-أوكراني---1061272326.html
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وزارة الدفاع الروسية

الدفاع الروسية: نضمن سلامة جميع المستسلمين في معمل "أزوف ستال"

22:00 GMT 16.04.2022 (تم التحديث: 22:29 GMT 16.04.2022)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالعقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022
العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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قالت رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم السبت، إن حدة الاتصالات اللاسلكية بين مقاتلي التشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب المحاصرين في معمل أزوف ستال ارتفعت بشكل حاد اليوم.
وأضافت الدفاع الروسية، أن المقاتلون والمرتزقة الأجانب في وضع ميؤوس منه، مع القليل من الغذاء والماء، وأنهم يطالبون سلطات كييف بالإذن لهم بإلقاء أسلحتهم والاستسلام، لكنها ترفض بشكل قاطع.
وتابعت الدفاع الروسية، أنها تعرض على مسلحي الكتائب القومية والمرتزقة العالقين في معمل "أزوف ستال" بمدينة ماريوبول وقف الأعمال القتالية والاستسلام.
مروحية هجومية من طراز مي-24 في السماء فوق أرميانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 23 ألف جندي أوكراني
17:49 GMT
وقال ميزينتسيف: "مع مراعاة الوضع الكارثي القائم في معمل "أزوف ستال"، ومسترشدين بمبادئ إنسانية بحتة، تعرض القوات المسلحة الروسية على مسلحي الكتائب القومية والمرتزقة بوقف جميع الأعمال القتالية والاستسلام في فترة اعتبارا من الساعة السادسة صباحا (بتوقيت موسكو) في 17 أبريل/نيسان 2022. نضمن حياة جميع المستسلمين".
هذا وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.
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Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ52 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:53 GMT
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