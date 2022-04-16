https://arabic.sputniknews.com/20220416/الدفاع-الروسية-تدمير-مصنعين-حربيين-في-كييف-ونيكولاييف-بالأسلحة-الدقيقة-1061251028.html
الدفاع الروسية: تدمير مصنعين حربيين في كييف ونيكولاييف بالأسلحة الدقيقة
الدفاع الروسية: تدمير مصنعين حربيين في كييف ونيكولاييف بالأسلحة الدقيقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، عن تدمير مصنعين حربيين في كييف ونيكولاييف بالأسلحة الدقيقة. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T07:58+0000
2022-04-16T07:58+0000
2022-04-16T08:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059304860_183:0:2460:1281_1920x0_80_0_0_3d3d894f8bb1ebbffacca0722d9a8697.jpg
وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، الذي أكد أن القوات الجوية الروسية دمرت مصنعا لإنتاج المدرعات في كييف وورشة لإصلاح المعدات العسكرية في نيكولاييف بأسلحة دقيقة بعيدة المدى.وقال كوناشينكوف: "دمرت الأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة التي يتم إطلاقها من الجو مبنى مصنع للمدرعات في كييف وورشة لتصليح المعدات العسكرية في نيكولاييف".وأضاف كوناشينكوف أن قوات الدفاع الجوي الروسي استطاعت إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "سو 25" في الجو على بعد 15 كيلومترا جنوب بلدة إيزيوم.وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات الجوية الروسية قامت بتدميرت 16 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك في منطقتي بولتافا ونيكولاييف.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059304860_467:0:2175:1281_1920x0_80_0_0_785b10bc23fb13c4ed71e31f72631c03.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية: تدمير مصنعين حربيين في كييف ونيكولاييف بالأسلحة الدقيقة
07:58 GMT 16.04.2022 (تم التحديث: 08:28 GMT 16.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، عن تدمير مصنعين حربيين في كييف ونيكولاييف بالأسلحة الدقيقة.
وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، الذي أكد أن القوات الجوية الروسية دمرت مصنعا لإنتاج المدرعات في كييف وورشة لإصلاح المعدات العسكرية في نيكولاييف بأسلحة دقيقة بعيدة المدى.
وقال كوناشينكوف: "دمرت الأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة التي يتم إطلاقها من الجو مبنى مصنع للمدرعات في كييف وورشة لتصليح المعدات العسكرية في نيكولاييف".
وأضاف كوناشينكوف أن قوات الدفاع الجوي الروسي استطاعت إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "سو 25" في الجو على بعد 15 كيلومترا جنوب بلدة إيزيوم.
وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات الجوية الروسية قامت بتدميرت 16 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك في منطقتي بولتافا ونيكولاييف.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية
هو تحرير إقليم دونباس.