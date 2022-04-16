https://arabic.sputniknews.com/20220416/الدفاع-الروسية-تعلن-تطهير-المنطقة-الحضرية-في-ماريوبول-بالكامل-من-القوات-الأوكرانية-1061271634.html
الدفاع الروسية تعلن تطهير المنطقة السكنية في ماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية
الدفاع الروسية تعلن تطهير المنطقة السكنية في ماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تطهير المنطقة السكنية في ماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T17:38+0000
2022-04-16T17:38+0000
2022-04-16T17:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف: "خلال تحرير ماريوبول اليوم، استسلم بالفعل 1464 جنديا أوكرانيا، وعدد المستسلمين يتزايد يوميا. بما في ذلك أولئك الذين فروا من أراضي آزوفستال".وأضاف أن العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين والنازيين والمرتزقة الأجانب الذين لجأوا إلى آزوفستال من ماريبول لا يتجاوز 2.5 ألف شخص.وتابع: "في 16 أبريل/ نيسان، فقط في ماريوبول، بلغت خسائر المجموعات الأوكرانية أكثر من 4000 شخص. لذلك، فإن تصريحات زيلينسكي الأخيرة لوسائل الإعلام الغربية بأن خسائر الجيش الأوكراني خلال العملية تتراوح بين 2.5 و 3 آلاف هي كاذبة".
https://arabic.sputniknews.com/20220416/الدفاع-الروسية-تكذب-تصريحات-زيلينسكي-بشأن-الخسائر-البشرية-في-صفوف-القوات-الأوكرانية----1061271927.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن تطهير المنطقة السكنية في ماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية
17:38 GMT 16.04.2022 (تم التحديث: 17:56 GMT 16.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تطهير المنطقة السكنية في ماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية.
وقال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف: "خلال تحرير ماريوبول اليوم، استسلم بالفعل 1464 جنديا أوكرانيا، وعدد المستسلمين يتزايد يوميا. بما في ذلك أولئك الذين فروا من أراضي آزوفستال".
وأضاف أن العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين والنازيين والمرتزقة الأجانب الذين لجأوا إلى آزوفستال من ماريبول لا يتجاوز 2.5 ألف شخص.
وتابع: "في 16 أبريل/ نيسان، فقط في ماريوبول، بلغت خسائر المجموعات الأوكرانية أكثر من 4000 شخص. لذلك، فإن تصريحات زيلينسكي الأخيرة لوسائل الإعلام الغربية بأن خسائر الجيش الأوكراني خلال العملية تتراوح بين 2.5 و 3 آلاف هي كاذبة".