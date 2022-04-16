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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220416/الدفاع-الروسية-تعلن-تطهير-المنطقة-الحضرية-في-ماريوبول-بالكامل-من-القوات-الأوكرانية-1061271634.html
الدفاع الروسية تعلن تطهير المنطقة السكنية في ماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية
الدفاع الروسية تعلن تطهير المنطقة السكنية في ماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تطهير المنطقة السكنية في ماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T17:38+0000
2022-04-16T17:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف: "خلال تحرير ماريوبول اليوم، استسلم بالفعل 1464 جنديا أوكرانيا، وعدد المستسلمين يتزايد يوميا. بما في ذلك أولئك الذين فروا من أراضي آزوفستال".وأضاف أن العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين والنازيين والمرتزقة الأجانب الذين لجأوا إلى آزوفستال من ماريبول لا يتجاوز 2.5 ألف شخص.وتابع: "في 16 أبريل/ نيسان، فقط في ماريوبول، بلغت خسائر المجموعات الأوكرانية أكثر من 4000 شخص. لذلك، فإن تصريحات زيلينسكي الأخيرة لوسائل الإعلام الغربية بأن خسائر الجيش الأوكراني خلال العملية تتراوح بين 2.5 و 3 آلاف هي كاذبة".
https://arabic.sputniknews.com/20220416/الدفاع-الروسية-تكذب-تصريحات-زيلينسكي-بشأن-الخسائر-البشرية-في-صفوف-القوات-الأوكرانية----1061271927.html
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الدفاع الروسية تعلن تطهير المنطقة السكنية في ماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية

17:38 GMT 16.04.2022 (تم التحديث: 17:56 GMT 16.04.2022)
© Sputnik . Valeriy Belousovوزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© Sputnik . Valeriy Belousov
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تطهير المنطقة السكنية في ماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية.
وقال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف: "خلال تحرير ماريوبول اليوم، استسلم بالفعل 1464 جنديا أوكرانيا، وعدد المستسلمين يتزايد يوميا. بما في ذلك أولئك الذين فروا من أراضي آزوفستال".
وأضاف أن العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين والنازيين والمرتزقة الأجانب الذين لجأوا إلى آزوفستال من ماريبول لا يتجاوز 2.5 ألف شخص.
وتابع: "في 16 أبريل/ نيسان، فقط في ماريوبول، بلغت خسائر المجموعات الأوكرانية أكثر من 4000 شخص. لذلك، فإن تصريحات زيلينسكي الأخيرة لوسائل الإعلام الغربية بأن خسائر الجيش الأوكراني خلال العملية تتراوح بين 2.5 و 3 آلاف هي كاذبة".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية تكذب تصريحات زيلينسكي بشأن الخسائر البشرية في صفوف القوات الأوكرانية
17:43 GMT
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Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ52 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:09 GMT
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