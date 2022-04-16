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https://arabic.sputniknews.com/20220416/الدفاع-الروسية-تكذب-تصريحات-زيلينسكي-بشأن-الخسائر-البشرية-في-صفوف-القوات-الأوكرانية----1061271927.html
الدفاع الروسية تكذب تصريحات زيلينسكي بشأن الخسائر البشرية في صفوف القوات الأوكرانية
الدفاع الروسية تكذب تصريحات زيلينسكي بشأن الخسائر البشرية في صفوف القوات الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن تصريحات الرئيس الأوكراني حول الخسائر البشرية في صفوف القوات الأوكرانية كاذبة. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T17:43+0000
2022-04-16T17:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، للصحفيين، إن الخسائر في صفوف الجيش الأوكراني والحرس الوطني والمرتزقة تبلغ 23367 شخصا وليس 2500 كما صرح زيلينسكي.وأضاف أن العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين والنازيين والمرتزقة الأجانب الذين لجؤوا إلى آزوفستال من ماريبول لا يتجاوز 2.5 ألف شخص.وتابع: "في 16 أبريل/ نيسان، فقط في ماريوبول، بلغت خسائر المجموعات الأوكرانية أكثر من 4000 شخص. لذلك، فإن تصريحات زيلينسكي الأخيرة لوسائل الإعلام الغربية بأن خسائر الجيش الأوكراني خلال العملية تتراوح بين 2.5 و 3 آلاف هي كاذبة".
https://arabic.sputniknews.com/20220416/الدفاع-الروسية-تعلن-تطهير-المنطقة-الحضرية-في-ماريوبول-بالكامل-من-القوات-الأوكرانية-1061271634.html
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الدفاع الروسية تكذب تصريحات زيلينسكي بشأن الخسائر البشرية في صفوف القوات الأوكرانية

17:43 GMT 16.04.2022 (تم التحديث: 17:54 GMT 16.04.2022)
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن تصريحات الرئيس الأوكراني حول الخسائر البشرية في صفوف القوات الأوكرانية كاذبة.
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، للصحفيين، إن الخسائر في صفوف الجيش الأوكراني والحرس الوطني والمرتزقة تبلغ 23367 شخصا وليس 2500 كما صرح زيلينسكي.
وأضاف أن العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين والنازيين والمرتزقة الأجانب الذين لجؤوا إلى آزوفستال من ماريبول لا يتجاوز 2.5 ألف شخص.
وتابع: "في 16 أبريل/ نيسان، فقط في ماريوبول، بلغت خسائر المجموعات الأوكرانية أكثر من 4000 شخص. لذلك، فإن تصريحات زيلينسكي الأخيرة لوسائل الإعلام الغربية بأن خسائر الجيش الأوكراني خلال العملية تتراوح بين 2.5 و 3 آلاف هي كاذبة".
وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية تعلن تطهير المنطقة السكنية في ماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية
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Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ52 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:09 GMT
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