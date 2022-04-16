https://arabic.sputniknews.com/20220416/الدفاع-الروسية-طاقم-الطراد-موسكفا-سيواصل-الخدمة-ضمن-صفوف-القوات-البحرية-1061271332.html

الدفاع الروسية: طاقم الطراد "موسكفا" سيواصل الخدمة ضمن صفوف القوات البحرية

الدفاع الروسية: طاقم الطراد "موسكفا" سيواصل الخدمة ضمن صفوف القوات البحرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن طاقم الطراد الروسي "موسكفا"، الذي غرق قبل أيام، سيستمر في الخدمة ضمن صفوف البحرية الروسية. 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T17:47+0000

2022-04-16T17:47+0000

2022-04-16T17:47+0000

روسيا

الطراد "موسكو"

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "القائد العام للقوات البحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي إيمفينوف، وقيادة أسطول البحر الأسود التقوا بطاقم الطراد الصاروخي "موسكفا" في سيفاستوبول".وأضاف البيان أن "الأدميرال نيكولاي إيمفينوف أبلغ طاقم الطراد بأن الضباط ورجال البحرية والبحارة سيواصلون الخدمة ضمن صفوف البحرية".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس الماضي، أن سوء الأحوال الجوية أدت إلى غرق الطراد "موسكفا"، الذي اندلع على متنه حريق بسبب انفجار ذخيرة.وقالت الدفاع في بيان، إنه "أثناء سحب الطراد "موسكفا" إلى الميناء فقد قدرته على التوازن والطفو".وأوضح البيان أن سوء الأحوال الجوية في البحر والأضرار التي لحقت به نتيجة الحريق أدت إلى غرقه".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اندلاع حريق على متن الطراد الصاروخي الروسي "موسكفا".وقالت الوزارة في بيان: "تم إجلاء طاقم الطراد موسكفا وجاري التحقيق في أسباب اندلاع الحريق".وأضافت الوزارة: "نتيجة الحريق انفجرت ذخيرة على متن الطراد موسكفا ولحقت به أضرار بالغة".دخل الطراد "موسكفا" التابع لأسطول البحر الأسود، الخدمة عام 1983 تحت اسم "سلافا".السفينة بالأساس هي نسخة بحرية عن منظومة الدفاع الجوي بعيدة المدى "إس-300". إضافة إلى مضادات الصواريخ الجوية، هذه السفينة الروسية مسلحة بصواريخ مضادة للسفن، وقذائف مضادة للغواصات والطوربيدات.يبلغ إجمالي وزن الطراد 11.3 ألف طن، ويبلغ طوله 186 مترا والعرض 21 مترا، الطاقم - 680 شخصا، نطاق الانطلاق - 7 آلاف ميل (11.27 ألف كيلومتر)، السرعة - 32 عقدة (59.26 كم / ساعة). تم تركيب محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في "موسكفا". تقدر القوة الإجمالية لمحركات السفينة بـ 90.000 حصان.

https://arabic.sputniknews.com/20220414/الدفاع-الروسية-الطراد-موسكفا-غرق-أثناء-سحبه-متأثرا-بظروف-عاصفية-1061207855.html

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روسيا, الطراد "موسكو"