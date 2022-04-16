https://arabic.sputniknews.com/20220416/الرئاسة-الفلسطينية-الحل-الوحيد-للصراع-قيام-دولة-فلسطينية-وعاصمتها-القدس-الشرقية-بمقدساتها-1061278848.html

الرئاسة الفلسطينية: الحل الوحيد للصراع قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها

الرئاسة الفلسطينية: الحل الوحيد للصراع قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم السبت، أن الحل الوحيد للصراع مع إسرائيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها. 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T23:45+0000

2022-04-16T23:45+0000

2022-04-16T23:45+0000

آخر أخبار القدس الأن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102003/05/1020030501_0:69:2988:1750_1920x0_80_0_0_7dd945f63d91da78810b4060f96d424d.jpg

وقال أبو ردينة في بيان ردا على رؤية وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للحل السياسي مع الفلسطينيين بإقامة كيان لهم مع بقاء الهيمنة الأمنية الإسرائيلية، إن أية أفكار سواء دولة ذات حدود مؤقتة أو كيان أو دولة منقوصة السيادة لن تنهي الصراع بل ستؤدي إلى مواجهات وحروب.وأضاف أن الكيانين سيكونان منفصلين سياسيا ولابد من التعاون الاقتصادي بينهما ويضمن هذا الحل التواصل الجغرافي للمناطق الفلسطينية، من خلال إنشاء بنى تحتية للمواصلات، مشيرا إلى صعوبة التوصل إلى سلام بالمعنى الواسع ولكنه يحاول إيجاد واقع أفضل للعيش بسلام وبهدوء.وأكد أبو ردينة أن الثوابت الفلسطينية أساس أي حل أو تقدم على مسار الصراع، وأن الخطوط الحمراء الوطنية لا يمكن تجاوزها من قبل أية جهة كانت، وتحقيق السلام يتم فقط عبر احترام قرارات الشرعية الدولية والثوابت الفلسطينية.وشدد على أن القدس هي التي تسقط "كل مؤامرة تهويد المقدسات، كما أسقطت كافة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية من صفقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى دولة ذات حدود مؤقتة"، وخلقت إجماعا وطنيا فلسطينيا وعربيا فريدا، من قبل كل أحرار العالم.وأشار أبو ردينة إلى أن تضحيات الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه هي حقيقة سياسية والقدس خياره الاستراتيجي الدائم، ومنظمة التحرير الفلسطينية ستبقى على العهد حتى تحرير الأرض الفلسطينية، وقيام دولة مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية العاصمة الأبدية والتاريخية والدينية.وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس/آذار العام 2014، ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967، بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

https://arabic.sputniknews.com/20220416/عن-احتلال-إسرائيل-لفلسطين-مراقبون-بيان-الخارجية-الروسية-كشف-سياسة-الكيل-بمكيالين-لأمريكا-والغرب-1061275278.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

آخر أخبار القدس الأن