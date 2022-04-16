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https://arabic.sputniknews.com/20220416/الرئيس-الجزائري-يجري-اتصالا-هاتفيا-بأمير-قطر-ويبحثان-الوضع-في-المسجد-الأقصى-1061275687.html
الرئيس الجزائري يجري اتصالا هاتفيا بأمير قطر ويبحثان الوضع في المسجد الأقصى
الرئيس الجزائري يجري اتصالا هاتفيا بأمير قطر ويبحثان الوضع في المسجد الأقصى
أجرى عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T19:26+0000
2022-04-16T19:26+0000
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ونقلت صحيفة "النهار"، مساء اليوم السبت، عن بيان للرئاسة الجزائرية، أن عبد المجيد تبون قد أجرى اليوم مكالمة هاتفية مع أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأمير القطري.وبحث الزعيمان سبل تعزير أواصر الأخوة والصداقة بين الدولتين الشقيقتين، فيما استعرض تبون وتميم بن حمد المستجدات الإقليمية والعربية، خاصة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.واقتحمت القوات الإسرائيلية أمس، باحات المسجد الأقصى فتصدى لها عشرات الفلسطينيين الذين تواجدوا منذ ساعات الصباح الأولى لأداء صلاة الجمعة.وقد أصيب عدد كبير من المصلين الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالغاز المسيل للدموع.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، في بيان: "152 إصابة حتى اللحظة تم نقلها من المسجد الأقصى لمستشفى المقاصد والمستشفى الميداني للهلال الأحمر وعدد قليل من الإصابات تم علاجها ميدانياً. الإصابات بالمطاط وقنابل الصوت واعتداء بالضرب".
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطر, الجزائر, العالم العربي

الرئيس الجزائري يجري اتصالا هاتفيا بأمير قطر ويبحثان الوضع في المسجد الأقصى

19:26 GMT 16.04.2022
© AFP 2022 / -أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في مطار حمد الدولي في الدوحة، قطر، 19 فبراير/ شباط 2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في مطار حمد الدولي في الدوحة، قطر، 19 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© AFP 2022 / -
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أجرى عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر.
ونقلت صحيفة "النهار"، مساء اليوم السبت، عن بيان للرئاسة الجزائرية، أن عبد المجيد تبون قد أجرى اليوم مكالمة هاتفية مع أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأمير القطري.
وبحث الزعيمان سبل تعزير أواصر الأخوة والصداقة بين الدولتين الشقيقتين، فيما استعرض تبون وتميم بن حمد المستجدات الإقليمية والعربية، خاصة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واقتحمت القوات الإسرائيلية أمس، باحات المسجد الأقصى فتصدى لها عشرات الفلسطينيين الذين تواجدوا منذ ساعات الصباح الأولى لأداء صلاة الجمعة.

وقد أصيب عدد كبير من المصلين الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالغاز المسيل للدموع.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، في بيان: "152 إصابة حتى اللحظة تم نقلها من المسجد الأقصى لمستشفى المقاصد والمستشفى الميداني للهلال الأحمر وعدد قليل من الإصابات تم علاجها ميدانياً. الإصابات بالمطاط وقنابل الصوت واعتداء بالضرب".
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