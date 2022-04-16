الرئيس الجزائري يجري اتصالا هاتفيا بأمير قطر ويبحثان الوضع في المسجد الأقصى
© AFP 2022 / -أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في مطار حمد الدولي في الدوحة، قطر، 19 فبراير/ شباط 2022
© AFP 2022 / -
أجرى عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر.
ونقلت صحيفة "النهار"، مساء اليوم السبت، عن بيان للرئاسة الجزائرية، أن عبد المجيد تبون قد أجرى اليوم مكالمة هاتفية مع أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأمير القطري.
سمو أمير البلاد المفدى يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الجزائري استعرضا خلاله العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها.#قنا https://t.co/oKZOyq3qeh pic.twitter.com/Mbxfy8xaal— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 16, 2022
وبحث الزعيمان سبل تعزير أواصر الأخوة والصداقة بين الدولتين الشقيقتين، فيما استعرض تبون وتميم بن حمد المستجدات الإقليمية والعربية، خاصة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واقتحمت القوات الإسرائيلية أمس، باحات المسجد الأقصى فتصدى لها عشرات الفلسطينيين الذين تواجدوا منذ ساعات الصباح الأولى لأداء صلاة الجمعة.
وقد أصيب عدد كبير من المصلين الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالغاز المسيل للدموع.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، في بيان: "152 إصابة حتى اللحظة تم نقلها من المسجد الأقصى لمستشفى المقاصد والمستشفى الميداني للهلال الأحمر وعدد قليل من الإصابات تم علاجها ميدانياً. الإصابات بالمطاط وقنابل الصوت واعتداء بالضرب".
وقد أصيب عدد كبير من المصلين الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالغاز المسيل للدموع.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، في بيان: "152 إصابة حتى اللحظة تم نقلها من المسجد الأقصى لمستشفى المقاصد والمستشفى الميداني للهلال الأحمر وعدد قليل من الإصابات تم علاجها ميدانياً. الإصابات بالمطاط وقنابل الصوت واعتداء بالضرب".