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السعودية: إسرائيل تتحمل مسؤولية الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني الأعزل
السعودية: إسرائيل تتحمل مسؤولية الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني الأعزل
دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T09:07+0000
2022-04-16T09:07+0000
السعودية
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وفي بيان للخارجية السعودية، مساء الجمعة، أعربت المملكة عن إدانتها واستنكارها لإقدام القوات الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين العُزّل داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية.واعتبرت أن هذا التصعيد الممنهج اعتداء صارخا على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاكا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.كذلك، دعت السعودية المجتمع الدولي للاضطلاع بدروه في تحميل القوات الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني، وعلى فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.واندلعت في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة مواجهات عنيفة، عقب اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى.وانسحبت قوات الأمن الإسرائيلية من باحات المسجد الأقصى بعد اعتقالها نحو 400 شاب فلسطيني واقتادتهم لعدد من مراكز الشرطة في المدينة، وأعادت فتح الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى أمام آلاف الفلسطينيين الذين وصلوا من كافة الأراضي الفلسطينية وداخل الخط الأخضر لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.ووفق أرقام الهلال الأحمر الفلسطيني، قدمت طواقمه خدمات إسعافية لـ 224 إصابة في عموم فلسطين.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/إعلام-وساطة-مصرية-تمنع-انفجار-الأوضاع-بين-حماس-وإسرائيل-عقب-اقتحام-الأقصى-1061251708.html
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السعودية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

السعودية: إسرائيل تتحمل مسؤولية الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني الأعزل

09:07 GMT 16.04.2022
© AFP 2022 / Hazem Baderمتظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© AFP 2022 / Hazem Bader
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دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته.
وفي بيان للخارجية السعودية، مساء الجمعة، أعربت المملكة عن إدانتها واستنكارها لإقدام القوات الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين العُزّل داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية.
واعتبرت أن هذا التصعيد الممنهج اعتداء صارخا على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاكا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
كذلك، دعت السعودية المجتمع الدولي للاضطلاع بدروه في تحميل القوات الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني، وعلى فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
إعلام: وساطة مصرية تمنع انفجار الأوضاع بين حماس وإسرائيل عقب اقتحام الأقصى
08:20 GMT
واندلعت في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة مواجهات عنيفة، عقب اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى.

وانسحبت قوات الأمن الإسرائيلية من باحات المسجد الأقصى بعد اعتقالها نحو 400 شاب فلسطيني واقتادتهم لعدد من مراكز الشرطة في المدينة، وأعادت فتح الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى أمام آلاف الفلسطينيين الذين وصلوا من كافة الأراضي الفلسطينية وداخل الخط الأخضر لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.

ووفق أرقام الهلال الأحمر الفلسطيني، قدمت طواقمه خدمات إسعافية لـ 224 إصابة في عموم فلسطين.
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