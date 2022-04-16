السعودية: إسرائيل تتحمل مسؤولية الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني الأعزل
© AFP 2022 / Hazem Baderمتظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
© AFP 2022 / Hazem Bader
دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته.
وفي بيان للخارجية السعودية، مساء الجمعة، أعربت المملكة عن إدانتها واستنكارها لإقدام القوات الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين العُزّل داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية.
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين العُزّل داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية، معتبرة هذا التصعيد الممنهج إعتداءً صارخاً على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية pic.twitter.com/YBpPuAfJ1y— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 15, 2022
واعتبرت أن هذا التصعيد الممنهج اعتداء صارخا على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاكا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
كذلك، دعت السعودية المجتمع الدولي للاضطلاع بدروه في تحميل القوات الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني، وعلى فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
واندلعت في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة مواجهات عنيفة، عقب اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى.
وانسحبت قوات الأمن الإسرائيلية من باحات المسجد الأقصى بعد اعتقالها نحو 400 شاب فلسطيني واقتادتهم لعدد من مراكز الشرطة في المدينة، وأعادت فتح الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى أمام آلاف الفلسطينيين الذين وصلوا من كافة الأراضي الفلسطينية وداخل الخط الأخضر لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.
ووفق أرقام الهلال الأحمر الفلسطيني، قدمت طواقمه خدمات إسعافية لـ 224 إصابة في عموم فلسطين.
وانسحبت قوات الأمن الإسرائيلية من باحات المسجد الأقصى بعد اعتقالها نحو 400 شاب فلسطيني واقتادتهم لعدد من مراكز الشرطة في المدينة، وأعادت فتح الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى أمام آلاف الفلسطينيين الذين وصلوا من كافة الأراضي الفلسطينية وداخل الخط الأخضر لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.
ووفق أرقام الهلال الأحمر الفلسطيني، قدمت طواقمه خدمات إسعافية لـ 224 إصابة في عموم فلسطين.