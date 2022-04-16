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https://arabic.sputniknews.com/20220416/السلطات-الأوكرانية-تشتكي-من-الاتحاد-الأوروبي-بسبب-توريد-أسلحة-خاطئة-1061269613.html
السلطات الأوكرانية تشتكي من الاتحاد الأوروبي بسبب توريد "أسلحة خاطئة"
السلطات الأوكرانية تشتكي من الاتحاد الأوروبي بسبب توريد "أسلحة خاطئة"
اشتكى ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من أن أوروبا تزود كييف بـ"الأسلحة الخاطئة". 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T16:50+0000
2022-04-16T16:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وكتب بودولياك على صفحته في "تويتر": "إنهم لا يرسلون لنا الأسلحة التي طلبناها، ويستغرقون وقتا طويلا لتسليمها".بالإضافة إلى ذلك، طالب بتزويد البلاد بالأسلحة اللازمة "الآن، وليس في غضون شهر". في إشارة منه إلى تأخر تسليم الجانب الأوروبي للأسلحة.في وقت سابق، دعا رئيس لجنة السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم في ألمانيا، مايكل روث، الغرب إلى تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.وفي الوقت ذاته، طلب الاستعداد لحقيقة أنه نتيجة للعملية الروسية الخاصة، قد تندلع صراعات مسلحة في مناطق أخرى، على سبيل المثال، في مولدوفا وجورجيا، وكذلك في بلدان غرب البلقان.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/الدفاع-الروسية-تدمير-مصنعين-حربيين-في-كييف-ونيكولاييف-بالأسلحة-الدقيقة-1061251028.html
https://arabic.sputniknews.com/20220415/أوكرانيا-تستنزف-ترسانة-أسلحة-أمريكا-1061211862.html
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روسيا

السلطات الأوكرانية تشتكي من الاتحاد الأوروبي بسبب توريد "أسلحة خاطئة"

16:50 GMT 16.04.2022
© Sputnik . BelTA / الذهاب إلى بنك الصورمستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك و خلفه وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022
مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك و خلفه وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© Sputnik . BelTA
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اشتكى ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من أن أوروبا تزود كييف بـ"الأسلحة الخاطئة".
وكتب بودولياك على صفحته في "تويتر": "إنهم لا يرسلون لنا الأسلحة التي طلبناها، ويستغرقون وقتا طويلا لتسليمها".
بالإضافة إلى ذلك، طالب بتزويد البلاد بالأسلحة اللازمة "الآن، وليس في غضون شهر". في إشارة منه إلى تأخر تسليم الجانب الأوروبي للأسلحة.
مروحيات هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية تحلق في سماء أرميانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: تدمير مصنعين حربيين في كييف ونيكولاييف بالأسلحة الدقيقة
07:58 GMT
في وقت سابق، دعا رئيس لجنة السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم في ألمانيا، مايكل روث، الغرب إلى تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.
وفي الوقت ذاته، طلب الاستعداد لحقيقة أنه نتيجة للعملية الروسية الخاصة، قد تندلع صراعات مسلحة في مناطق أخرى، على سبيل المثال، في مولدوفا وجورجيا، وكذلك في بلدان غرب البلقان.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أوكرانيا تستنزف ترسانة أسلحة أمريكا
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Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ52 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:09 GMT
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