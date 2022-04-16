https://arabic.sputniknews.com/20220416/السلطات-الإيطالية-تعلن-إغلاق-الموانئ-أمام-السفن-الروسية--1061260962.html
السلطات الإيطالية تعلن إغلاق الموانئ أمام السفن الروسية
السلطات الإيطالية تعلن إغلاق الموانئ أمام السفن الروسية
أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، أنه سيتم إغلاق الموانئ الإيطالية أمام السفن الروسية اعتبارا من يوم غد الأحد، وسينطبق الحظر أيضا على السفن التي غيرت علمها... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T12:53+0000
2022-04-16T12:53+0000
2022-04-16T12:53+0000
روسيا
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وكتبت الصحيفة: "اعتبارا من يوم غد، سيتم إغلاق الموانئ الإيطالية أمام السفن الروسية، وسينطبق الحظر أيضا على السفن التي غيرت علمها بعد 24 فبراير".يشار إلى أن السفن الموجودة حاليا في الموانئ الإيطالية ستضطر إلى تركها فورا بعد الانتهاء من أنشطتها التجارية.بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدفها حماية الناس الذين تعرضوا للبلطجة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
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روسيا
السلطات الإيطالية تعلن إغلاق الموانئ أمام السفن الروسية
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أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، أنه سيتم إغلاق الموانئ الإيطالية أمام السفن الروسية اعتبارا من يوم غد الأحد، وسينطبق الحظر أيضا على السفن التي غيرت علمها بعد 24 فبراير/شباط، حسبما ذكرت صحيفة "ستامبا".
وكتبت الصحيفة: "اعتبارا من يوم غد، سيتم إغلاق الموانئ الإيطالية أمام السفن الروسية، وسينطبق الحظر أيضا على السفن التي غيرت علمها بعد 24 فبراير".
يشار إلى أن السفن الموجودة حاليا في الموانئ الإيطالية ستضطر إلى تركها فورا بعد الانتهاء من أنشطتها التجارية.
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدفها حماية الناس الذين تعرضوا للبلطجة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.