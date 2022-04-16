https://arabic.sputniknews.com/20220416/السلطات-التونسية-تتخذ-إجراءات-للحد-من-التلوث-بعد-غرق-سفينة-محملة-بالوقود-قبالة-قابس-1061267029.html
السلطات التونسية تتخذ إجراءات للحد من التلوث بعد غرق سفينة محملة بالوقود قبالة قابس
السلطات التونسية تتخذ إجراءات للحد من التلوث بعد غرق سفينة محملة بالوقود قبالة قابس
أعلنت وزارة البيئة التونسية، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات للحد من حدوث تلوث بعد غرق سفينة شحن ترفع علم غينيا الاستوائية محملة بالوقود، في خليج قابس، أمس الجمعة. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T15:36+0000
2022-04-16T15:36+0000
2022-04-16T15:36+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة البيئة التونسية، إنه سيتم وضع حواجز للحد من انتشار المحروقات وتطويق مكان غرق سفينة الشحن، موضحة أنها تعتزم إرسال غواصين لمعاينة وضعية السفينة ومكان تسرب المحروقات لاتخاذ التدابير اللازمة، حسبما أفادت وكالة الأنباء التونسية.وكان مصدر مسؤول بالميناء التجاري في قابس، أكد بوقت سابق من اليوم، أن مياه البحر غمرت الجانب الأكبر من السفينة، والتي اضطرت مساء أمس الجمعة للدخول إلى المياه الإقليمية التونسية بخليج قابس إثر تسرب المياه إلى غرفة المحركات بسبب سوء الأحوال الجوية.يُذكر أن الناطق باسم محكمة قابس، صرح بوقت سابق اليوم، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن سفينة الشحن كانت تنقل 750 طنا من الوقود.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
السلطات التونسية تتخذ إجراءات للحد من التلوث بعد غرق سفينة محملة بالوقود قبالة قابس
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أعلنت وزارة البيئة التونسية، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات للحد من حدوث تلوث بعد غرق سفينة شحن ترفع علم غينيا الاستوائية محملة بالوقود، في خليج قابس، أمس الجمعة.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة البيئة التونسية، إنه سيتم وضع حواجز للحد من انتشار المحروقات وتطويق مكان غرق سفينة الشحن، موضحة أنها تعتزم إرسال غواصين لمعاينة وضعية السفينة ومكان تسرب المحروقات لاتخاذ التدابير اللازمة، حسبما أفادت وكالة الأنباء التونسية.
وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المعنية ستبدأ في عملية شفط المحروقات المتسربة في البحر.
وكان مصدر مسؤول بالميناء التجاري في قابس، أكد بوقت سابق من اليوم، أن مياه البحر غمرت الجانب الأكبر من السفينة، والتي اضطرت مساء أمس الجمعة للدخول إلى المياه الإقليمية التونسية بخليج قابس إثر تسرب المياه إلى غرفة المحركات بسبب سوء الأحوال الجوية.
يُذكر أن الناطق باسم محكمة قابس، صرح بوقت سابق اليوم، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن سفينة الشحن كانت تنقل 750 طنا من الوقود.