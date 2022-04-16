https://arabic.sputniknews.com/20220416/السودان-رئيس-الأعلى-لنظارات-البجا-يبلغ-حميدتي-عدم-وجود-خلافات-داخل-المجلس-1061267275.html
السودان... رئيس الأعلى لنظارات البجا يبلغ حميدتي عدم وجود خلافات داخل المجلس
السودان... رئيس الأعلى لنظارات البجا يبلغ حميدتي عدم وجود خلافات داخل المجلس
أبلغ رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا، محمد الأمين ترك، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" بأنه لا توجد خلافات بالمجلس، محذرا من... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T15:40+0000
2022-04-16T15:40+0000
2022-04-16T15:40+0000
أخبار السودان اليوم
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جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ترك في ختام لقائه حميدتي، اليوم السبت، بحسب صحيفة "الانتباهة" المحلية.وقال ترك الذي قاد في سبتمبر/أيلول الماضي محتجي البجا، كبرى الجماعات العرقية في شرق السودان، رفضا لاتفاق مسار شرق السودان المختلف عليه، إنهم متفقون "وعلى قلب رجل واحد ومتماسكون وليس بينهم أية خلافات".ولفت إلى أنه تم تفويضه في اجتماع اليوم مع حميدتي من قبل مجلس البجا وتنسيقية شرق السودان إلى حين إجازة الهيكلة الجديدة.ومضى قائلا: "لا يحق لأي شخص كتابة البيانات أو الإدلاء بأية تصريحات دون إذن من التنسيقية والمجلس".وشدد على أنه "لا تفويض لأي شخص يتسبب في توسيع الخلافات والشقاق بين مكونات شرق السودان"، دون ذكر مزيد من التوضيح في هذا الصدد.وأشار إلى توفر "الرغبة الكبيرة" في "المضي بقضية الشرق إلى الأمام دون المساس بأية قبيلة أو كيان بما يهدد الاتفاق الذي جرى التواثق عليه مع نائب رئيس مجلس السيادة، رئيس اللجنة العليا لمعالجة قضايا شرق السودان"، في إشارة إلى حميدتي.وحميدتي يترأس اللجنة العليا لمعالجة أزمة شرق السودان وكان قد أصدر في السابق سلسلة قرارات لمعالجة الأوضاع هناك.ولفت ترك في تصريحاته إلى أن اتفاق مسار الشرق "معلق حتى الآن"، وأنهم لا يريدون "سماع حديث خارج قرارات اللجنة التي يرأسها نائب رئيس مجلس السيادة، بوصفه راعي السلام".وفي 17 سبتمبر الماضي أغلق محتجو البجا شرق السودان طرقا حيوية في ولايات الإقليم الثلاث إضافة إلى الطريق الرئيس الرابط بين بورتسودان والعاصمة الخرطوم وميناء البلاد الرئيسي في سياق احتجاج رافض لمسار الشرق.ولاحقا، أعلن المجلس السيادي الحاكم في السودان تعليق اتفاق مسار شرق السودان الموقع ضمن اتفاق جوبا للسلام حتى توافق أهل الإقليم.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/شرق-السودان-هل-يقود-مرحلة-تقسيم-البلاد؟-1060144703.html
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أخبار السودان اليوم
السودان... رئيس الأعلى لنظارات البجا يبلغ حميدتي عدم وجود خلافات داخل المجلس
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أبلغ رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا، محمد الأمين ترك، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" بأنه لا توجد خلافات بالمجلس، محذرا من التعامل مع أي جماعة أو أفراد غير مفوضين للتحدث باسم المجلس أو تنسيقية أهل الشرق.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ترك في ختام لقائه حميدتي، اليوم السبت، بحسب صحيفة "الانتباهة
" المحلية.
وقال ترك الذي قاد في سبتمبر/أيلول الماضي محتجي البجا، كبرى الجماعات العرقية في شرق السودان، رفضا لاتفاق مسار شرق السودان المختلف عليه، إنهم متفقون "وعلى قلب رجل واحد ومتماسكون وليس بينهم أية خلافات".
ولفت إلى أنه تم تفويضه في اجتماع اليوم مع حميدتي من قبل مجلس البجا وتنسيقية شرق السودان
إلى حين إجازة الهيكلة الجديدة.
ومضى قائلا: "لا يحق لأي شخص كتابة البيانات أو الإدلاء بأية تصريحات دون إذن من التنسيقية والمجلس".
وشدد على أنه "لا تفويض لأي شخص يتسبب في توسيع الخلافات والشقاق بين مكونات شرق السودان"، دون ذكر مزيد من التوضيح في هذا الصدد.
وأشار إلى توفر "الرغبة الكبيرة" في "المضي بقضية الشرق إلى الأمام دون المساس بأية قبيلة أو كيان بما يهدد الاتفاق الذي جرى التواثق عليه مع نائب رئيس مجلس السيادة، رئيس اللجنة العليا لمعالجة قضايا شرق السودان"، في إشارة إلى حميدتي.
وحميدتي يترأس اللجنة العليا لمعالجة أزمة شرق السودان وكان قد أصدر في السابق سلسلة قرارات لمعالجة الأوضاع هناك.
ولفت ترك في تصريحاته إلى أن اتفاق مسار الشرق "معلق حتى الآن"، وأنهم لا يريدون "سماع حديث خارج قرارات اللجنة التي يرأسها نائب رئيس مجلس السيادة، بوصفه راعي السلام".
وفي 17 سبتمبر الماضي أغلق محتجو البجا شرق السودان
طرقا حيوية في ولايات الإقليم الثلاث إضافة إلى الطريق الرئيس الرابط بين بورتسودان والعاصمة الخرطوم وميناء البلاد الرئيسي في سياق احتجاج رافض لمسار الشرق.
ولاحقا، أعلن المجلس السيادي الحاكم في السودان تعليق اتفاق مسار شرق السودان الموقع ضمن اتفاق جوبا للسلام حتى توافق أهل الإقليم.