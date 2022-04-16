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https://arabic.sputniknews.com/20220416/السيسي-يبحث-مع-وفد-من-الكونغرس-الأمريكي-القضايا-الإقليمية-والعلاقات-الثنائية-1061257008.html
السيسي يبحث مع وفد من الكونغرس الأمريكي القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية
السيسي يبحث مع وفد من الكونغرس الأمريكي القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبي عددا من القضايا الإقليمية والعلاقات المصرية الأمريكية. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T11:17+0000
2022-04-16T11:17+0000
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وبحسب بيان الرئاسة المصرية، استقبل السيسي صباح اليوم السبت وفداً من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبي وذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري.وتناول اللقاء "سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، لاسيما على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي، كما تم التطرق إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية".وبحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات القضية الفلسطينية، حيث "أشاد وفد الكونغرس بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام".من جانبه أكد السيسي "موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقاً للتعايش والتعاون بين جميع شعوب المنطقة".وأشار السيسي، خلال اللقاء إلى "الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونغرس في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة".بدورهم، أكد أعضاء الوفد الأمريكي "الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، مثمنين المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين، ومشيرين إلى أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلاً عن كونها شريكاً محورياً للولايات المتحدة في المنطقة".
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مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يبحث مع وفد من الكونغرس الأمريكي القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية

11:17 GMT 16.04.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINISالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINIS
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بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبي عددا من القضايا الإقليمية والعلاقات المصرية الأمريكية.
وبحسب بيان الرئاسة المصرية، استقبل السيسي صباح اليوم السبت وفداً من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبي وذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وتناول اللقاء "سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، لاسيما على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي، كما تم التطرق إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية".

وبحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات القضية الفلسطينية، حيث "أشاد وفد الكونغرس بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام".
من جانبه أكد السيسي "موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقاً للتعايش والتعاون بين جميع شعوب المنطقة".

وأشار السيسي، خلال اللقاء إلى "الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونغرس في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة".

بدورهم، أكد أعضاء الوفد الأمريكي "الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، مثمنين المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين، ومشيرين إلى أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلاً عن كونها شريكاً محورياً للولايات المتحدة في المنطقة".
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