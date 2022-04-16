https://arabic.sputniknews.com/20220416/الشرطة-الأمريكية-تعلن-عن-ما-لا-يقل-عن-12-إصابة-في-حادث-إطلاق-نار-بمركز-تجاري-في-كولومبيا-1061278729.html
الشرطة الأمريكية تعلن إصابة 12 شخصا في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في كولومبيا
الشرطة الأمريكية تعلن إصابة 12 شخصا في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في كولومبيا
أعلن مدير شرطة مدينة كولومبيا (ولاية كارولينا الجنوبية)، ويليام هولبروك، إصابة ما لا يقل عن 12 في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في المدينة الذي وقع السبت. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T23:04+0000
2022-04-16T23:04+0000
2022-04-16T23:05+0000
الشرطة الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. وقال هولبروك في إحاطة إعلامية، "ما نعرفه بدقة 12 إصابة، دون وفيات. أصيب 10 أشخاص بجروح جراء إطلاق النار، اثنين منهما بحالة حرجة ولكن مستقرة".كانت شرطة مدينة كولومبيا بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، أعلنت اليوم السبت، سقوط إصابات جراء إطلاق نار داخل مركز تجاري بالمدينة.وقالت الشرطة عبر حسابها بموقع "تويتر"، "ضباط شرطة كولومبيا يتعاملون مع إطلاق نار في مركز كولومبيانا التجاري... تأكدنا من إصابة أشخاص خلال الحادث وهم يتلقون الرعاية الطبية".وقبل أيام، أسفر حادث إطلاق نار بمحطة مترو بروكلين في مدينة نيويورك، عن إصابة 23 شخصا، فيما قالت الشرطة الأمريكية، إنها ألقت القبض على المسلح الذي أطلق النار، في وقت تزداد فيه معدلات الجريمة بالمدينة منذ جائحة فيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/أمريكا-إطلاق-نار-بمركز-تسوق-في-ولاية-كارولينا-الجنوبية-يخلف-مصابين-1061276294.html
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الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية تعلن إصابة 12 شخصا في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في كولومبيا
23:04 GMT 16.04.2022 (تم التحديث: 23:05 GMT 16.04.2022) تابعنا عبر
أعلن مدير شرطة مدينة كولومبيا (ولاية كارولينا الجنوبية)، ويليام هولبروك، إصابة ما لا يقل عن 12 في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في المدينة الذي وقع السبت.
القاهرة - سبوتنيك. وقال هولبروك في إحاطة إعلامية، "ما نعرفه بدقة 12 إصابة، دون وفيات. أصيب 10 أشخاص بجروح جراء إطلاق النار
، اثنين منهما بحالة حرجة ولكن مستقرة".
كانت شرطة مدينة كولومبيا بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، أعلنت اليوم السبت، سقوط إصابات جراء إطلاق نار داخل مركز تجاري بالمدينة.
وقالت الشرطة عبر حسابها بموقع "تويتر"، "ضباط شرطة كولومبيا يتعاملون مع إطلاق نار في مركز كولومبيانا التجاري... تأكدنا من إصابة أشخاص خلال الحادث وهم يتلقون الرعاية الطبية".
وقبل أيام، أسفر حادث إطلاق نار بمحطة مترو بروكلين في مدينة نيويورك، عن إصابة 23 شخصا، فيما قالت الشرطة الأمريكية، إنها ألقت القبض على المسلح الذي أطلق النار، في وقت تزداد فيه معدلات الجريمة بالمدينة منذ جائحة فيروس كورونا.