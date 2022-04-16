https://arabic.sputniknews.com/20220416/العثور-على-مخلوق-غامض-بفم-بشري-على-أحد-شواطئ-أستراليا---فيديو-1061256008.html
العثور على مخلوق غامض بفم بشري على أحد شواطئ أستراليا - فيديو
العثور على مخلوق غامض بفم بشري على أحد شواطئ أستراليا - فيديو
عثر درو لامبرت، أحد سكان أستراليا على مخلوق غامض، على طول شاطئ بوندي في سيدني. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T10:58+0000
2022-04-16T10:58+0000
2022-04-16T10:58+0000
العالم
أستراليا
نادي الفيديو
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وتم نشر الفيديو على قناة "سي بي اس" على اليوتيوب، الذي لاقى رواجا كبيرا من قبل المتابعين، حيث ظهر فيه لامبرت يسير على طول شاطئ بوندي حين صادف مخلوقًا له شفاه تشبه الإنسان.وبحسب التعليقات على الفيديو، اتفق المستخدمون على أن هذا المخلوق قصير الذيل يسمى "غنوس"، وهو نوع من أنواع سمك الراي اللاسعة الكهربائية.وتعيش هذه الأسماك الغضروفية بالقرب من الساحل الجنوبي لأستراليا على عمق يصل إلى 80 مترًا، لها فم كبير يمكن أن يتمدد بشكل كبير، وفي حالة الدفاع والهجوم تقوم بتوليد تيار كهربائي يصل إلى 200 فولت.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أستراليا, نادي الفيديو
العثور على مخلوق غامض بفم بشري على أحد شواطئ أستراليا - فيديو
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عثر درو لامبرت، أحد سكان أستراليا على مخلوق غامض، على طول شاطئ بوندي في سيدني.
وتم نشر الفيديو على قناة "سي بي اس" على اليوتيوب، الذي لاقى رواجا كبيرا من قبل المتابعين، حيث ظهر فيه لامبرت يسير على طول شاطئ بوندي حين صادف مخلوقًا له شفاه تشبه الإنسان.
وبحسب التعليقات على الفيديو، اتفق المستخدمون على أن هذا المخلوق قصير الذيل يسمى "غنوس"، وهو نوع من أنواع سمك الراي اللاسعة الكهربائية.
وتعيش هذه الأسماك الغضروفية بالقرب من الساحل الجنوبي لأستراليا على عمق يصل إلى 80 مترًا، لها فم كبير يمكن أن يتمدد بشكل كبير، وفي حالة الدفاع والهجوم تقوم بتوليد تيار كهربائي يصل إلى 200 فولت.