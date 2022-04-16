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https://arabic.sputniknews.com/20220416/العراق-مقتل-اثنين-من-مقاتلي-الحشد-في-صد-هجوم-لـداعش-شرقي-صلاح-الدين-1061251997.html
العراق... مقتل اثنين من مقاتلي الحشد في صد هجوم لـ"داعش" شرقي صلاح الدين
العراق... مقتل اثنين من مقاتلي الحشد في صد هجوم لـ"داعش" شرقي صلاح الدين
لقي اثنان من مقاتلي الحشد الشعبي العراقي مصرعهما في صد لهجوم نفذه عناصر من تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) شرقي محافظة صلاح الدين شمالي البلاد. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T08:26+0000
2022-04-16T08:26+0000
العراق
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان لمديرية الإعلام الخاصة بالحشد: "صدت قوة في اللواء 22 بالحشد الشعبي، السبت، هجوما داعشيا في جزيرة العيث شرق صلاح الدين".يشار إلى أن قوات الحشد الشعبي هي قوات نظامية تابعة للحكومة العراقية وتشكلت بفتوى من المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني بعد دخول تنظيم "داعش" الإرهابي إلى البلاد عام 2014.وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
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العراق, العالم العربي

العراق... مقتل اثنين من مقاتلي الحشد في صد هجوم لـ"داعش" شرقي صلاح الدين

08:26 GMT 16.04.2022
© REUTERS / MEDIA OFFICE PMFقوات الحشد الشعبي العراقي في عرض عسكري في ديالى، العراق 26 يونيو 2021
قوات الحشد الشعبي العراقي في عرض عسكري في ديالى، العراق 26 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© REUTERS / MEDIA OFFICE PMF
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لقي اثنان من مقاتلي الحشد الشعبي العراقي مصرعهما في صد لهجوم نفذه عناصر من تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) شرقي محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان لمديرية الإعلام الخاصة بالحشد: "صدت قوة في اللواء 22 بالحشد الشعبي، السبت، هجوما داعشيا في جزيرة العيث شرق صلاح الدين".

وتابع البيان، "تمكن الفوج السادس من اللواء 22 من إحباط تعرض داعشي كان ينوي اقتحام مقر الفوج من باب النظام الرئيسي للفوج بكل بسالة. وارتقى الشهيدان حسين عبد الله الصفراني وحسن هادي الزيادي في اللواء 22 للحشد الشعبي أثناء أدائهما الواجب المقدس في صد التعرض الإرهابي".

يشار إلى أن قوات الحشد الشعبي هي قوات نظامية تابعة للحكومة العراقية وتشكلت بفتوى من المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني بعد دخول تنظيم "داعش" الإرهابي إلى البلاد عام 2014.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
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