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القوات الإسرائيلية تستهدف المزارعين شرق خان يونس
القوات الإسرائيلية تستهدف المزارعين شرق خان يونس
استهدفت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T11:55+0000
2022-04-16T11:55+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في خان يونس، أن القوات المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق خان يونس أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين في الأراضي الزراعية شرق بلدة خزاعة، وأجبرتهم على ترك أراضيهم، والعودة إلى بيوتهم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وتثير المواجهات التي اندلعت عند المسجد الأقصى خطر تفجر صراع أوسع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث إن ساحات الأقصى الواقعة أعلى مرتفَع البلدة القديمة هي الموقع الأكثر حساسية في الصراع الممتد منذ زمن طويل.وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية، قد أعلنت صباح يوم الجمعة، أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيليين اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أكد ارتفاع أعداد المصابين بين صفوف الفلسطينيين إلى 152 شخصا، بسبب اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، بعد أداء الآلاف صلاة الفجر في مصليات وباحات المسجد.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/الأمن-الإسرائيلي-يفتح-جميع-الأبواب-المؤدية-إلى-المسجد-الأقصى-1061217131.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

القوات الإسرائيلية تستهدف المزارعين شرق خان يونس

11:55 GMT 16.04.2022
© AFP 2022 / Said Khatibمظاهرات ليلية على حدود قطاع غزة، شرق مدينة خان يونس، فلسطين 2 سبمتمبر 2021
مظاهرات ليلية على حدود قطاع غزة، شرق مدينة خان يونس، فلسطين 2 سبمتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© AFP 2022 / Said Khatib
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استهدفت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في خان يونس، أن القوات المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق خان يونس أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين في الأراضي الزراعية شرق بلدة خزاعة، وأجبرتهم على ترك أراضيهم، والعودة إلى بيوتهم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتثير المواجهات التي اندلعت عند المسجد الأقصى خطر تفجر صراع أوسع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث إن ساحات الأقصى الواقعة أعلى مرتفَع البلدة القديمة هي الموقع الأكثر حساسية في الصراع الممتد منذ زمن طويل.
ضباط الشرطة الإسرائيلية يقومون بتأمين المنطقة في أعقاب إطلاق نار في محيد المسجد الأقصى في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
الأمن الإسرائيلي يفتح جميع الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى
أمس, 08:25 GMT
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية، قد أعلنت صباح يوم الجمعة، أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيليين اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أكد ارتفاع أعداد المصابين بين صفوف الفلسطينيين إلى 152 شخصا، بسبب اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، بعد أداء الآلاف صلاة الفجر في مصليات وباحات المسجد.
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