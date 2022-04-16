https://arabic.sputniknews.com/20220416/المغرب-يدين-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-المسجد-الأقصى-ويعتبره-يقوي-مشاعر-الحقد-والكراهية-والتطرف-1061270594.html
المغرب يدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.. ويعتبره يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف
المغرب يدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.. ويعتبره يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف
أدان المغرب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي شملت اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين داخل المسجد وفي باحته الخارجية. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T17:16+0000
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وبحسب بيان لوزارة الخارجية المغربية، أعربت المملكة "التي يرأس الملك محمد السادس، لجنة القدس الشـريف التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة واستنكارها القوي لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية، مما خلف عددا من المصابين".وأضاف البيان أن المملكة تعتبر أن "هذا الاعتداء الصارخ والاستفزاز الممنهج خلال شهر رمضان على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، من شأنه أن يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة".ولفت البيان إلى الملك محمد السادس أصدر تعليمات بتبليغ هذا الشجب والتنديد مباشرة إلى رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط.واقتحمت القوات الإسرائيلية أمس، باحات المسجد الأقصى فتصدى لها عشرات الفلسطينيين الذين تواجدوا منذ ساعات الصباح الأولى لأداء صلاة الجمعة.وقد أصيب عدد كبير من المصلين الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالغاز المسيل للدموع.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، في بيان: "152 إصابة حتى اللحظة تم نقلها من المسجد الأقصى لمستشفى المقاصد والمستشفى الميداني للهلال الأحمر وعدد قليل من الإصابات تم علاجها ميدانياً. الإصابات بالمطاط وقنابل الصوت واعتداء بالضرب".
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المغرب يدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.. ويعتبره يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف
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أدان المغرب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي شملت اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين داخل المسجد وفي باحته الخارجية.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية المغربية، أعربت المملكة "التي يرأس الملك محمد السادس، لجنة القدس الشـريف التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة واستنكارها القوي لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية، مما خلف عددا من المصابين".
وأضاف البيان أن المملكة تعتبر أن "هذا الاعتداء الصارخ والاستفزاز الممنهج خلال شهر رمضان على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، من شأنه أن يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة".
ودعت المملكة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته".
ولفت البيان إلى الملك محمد السادس أصدر تعليمات بتبليغ هذا الشجب والتنديد مباشرة إلى رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط.
واقتحمت القوات الإسرائيلية أمس، باحات المسجد الأقصى
فتصدى لها عشرات الفلسطينيين الذين تواجدوا منذ ساعات الصباح الأولى لأداء صلاة الجمعة.
وقد أصيب عدد كبير من المصلين الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالغاز المسيل للدموع.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، في بيان: "152 إصابة حتى اللحظة تم نقلها من المسجد الأقصى لمستشفى المقاصد والمستشفى الميداني للهلال الأحمر وعدد قليل من الإصابات تم علاجها ميدانياً. الإصابات بالمطاط وقنابل الصوت واعتداء بالضرب".