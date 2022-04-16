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المكسيك.. ضبط أكثر من ألف كيلوغرام من الكوكايين
المكسيك.. ضبط أكثر من ألف كيلوغرام من الكوكايين
أبلغت البحرية المكسيكية، أمس الجمعة، عن ضبط أكثر من ألف كيلوغرام من الكوكايين على متن قارب صغير قبالة الساحل الغربي للبلاد. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T03:45+0000
2022-04-16T03:45+0000
أخبار المكسيك
كوكايين
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وأوضحت البحرية، في بيان، أن خفر السواحل أبلغ عن وجود تحركات مشبوهة في عرض الساحل الغربي، ما مكن من توقيف شخص وبحوزته 1222 كيلوغراما من مخدر الكوكايين في قارب صغير قبالة ساحل خاليسكو.وأشارت البحرية المكسيكية إلى توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في عملية التهريب، والانتماء إلى شبكة إجرامية للاتجار والتهريب في المخدرات، وإحالتهم على مكتب المدعي العام للتحقيق.وأضافت أنها تمكنت خلال ضبطية أخرى قبل ثلاثة أيام من توقيف قارب ينقل ستة أشخاص وبحوزتهم 100 لتر من الوقود الموجه للتهريب على بعد 455 كيلومترا قبالة ساحل مانزانيلو كوليما.
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أخبار المكسيك, كوكايين

المكسيك.. ضبط أكثر من ألف كيلوغرام من الكوكايين

03:45 GMT 16.04.2022
© AP Photo / Gerardo Sanchezالشرطة المكسيكية
الشرطة المكسيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Gerardo Sanchez
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أبلغت البحرية المكسيكية، أمس الجمعة، عن ضبط أكثر من ألف كيلوغرام من الكوكايين على متن قارب صغير قبالة الساحل الغربي للبلاد.
وأوضحت البحرية، في بيان، أن خفر السواحل أبلغ عن وجود تحركات مشبوهة في عرض الساحل الغربي، ما مكن من توقيف شخص وبحوزته 1222 كيلوغراما من مخدر الكوكايين في قارب صغير قبالة ساحل خاليسكو.
وأشارت البحرية المكسيكية إلى توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في عملية التهريب، والانتماء إلى شبكة إجرامية للاتجار والتهريب في المخدرات، وإحالتهم على مكتب المدعي العام للتحقيق.
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وأضافت أنها تمكنت خلال ضبطية أخرى قبل ثلاثة أيام من توقيف قارب ينقل ستة أشخاص وبحوزتهم 100 لتر من الوقود الموجه للتهريب على بعد 455 كيلومترا قبالة ساحل مانزانيلو كوليما.
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