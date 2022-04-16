https://arabic.sputniknews.com/20220416/بابا-الفاتيكان-يغسل-ويقبل-أقدام-12-سجينا-في-إيطاليا-فيديو-1061261851.html
بابا الفاتيكان يغسل ويقبل أقدام 12 سجينا في إيطاليا... فيديو
بابا الفاتيكان يغسل ويقبل أقدام 12 سجينا في إيطاليا... فيديو
زار البابا فرنسيس أحد السجون في إيطاليا، حيث قام بغسل وتقبيل أقدام 12 سجينا، كجزء من تقليد مقدس يرمز إلى التواضع. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T13:21+0000
2022-04-16T13:21+0000
2022-04-16T13:21+0000
العالم
أخبار العالم الآن
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102595/90/1025959089_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cbf88edcd77390e0643e3ded23016090.jpg
ونشر الموقع الرسمي للفاتيكان مقطع فيديو للبابا وهو يقوم بغسل أقدام السجناء وتقبيلها، إحياء لذكرى إيماءة يسوع للتواضع تجاه رسله في الليلة التي سبقت وفاته.ووفقا للفاتيكان، تأتي هذه الطقوس قبيل عيد الفصح.وأشار الفاتيكان إلى أن عدد النزلاء هو 12، بينهم رجال ونساء من مختلف الأعمار والجنسيات المختلفة.وأوضح الفاتيكان أن العدد 12 يرمز إلى عدد رسل يسوع، حيث جلس الإثنا عشر سجينا على الكراسي على منصة مرتفعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/البابا-فرنسيس-يضطر-لاستخدام-مصعد-لركوب-الطائرة-والفاتيكان-يوضح-1060764515.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102595/90/1025959089_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8ee6adc51dc435032558867f574f1fbd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان يغسل ويقبل أقدام 12 سجينا في إيطاليا... فيديو
تابعنا عبر
زار البابا فرنسيس أحد السجون في إيطاليا، حيث قام بغسل وتقبيل أقدام 12 سجينا، كجزء من تقليد مقدس يرمز إلى التواضع.
ونشر الموقع الرسمي للفاتيكان
مقطع فيديو للبابا وهو يقوم بغسل أقدام السجناء وتقبيلها، إحياء لذكرى إيماءة يسوع للتواضع تجاه رسله في الليلة التي سبقت وفاته.
ووفقا للفاتيكان، تأتي هذه الطقوس قبيل عيد الفصح.
وأشار الفاتيكان إلى أن عدد النزلاء هو 12، بينهم رجال ونساء من مختلف الأعمار والجنسيات المختلفة.
وأوضح الفاتيكان أن العدد 12 يرمز إلى عدد رسل يسوع، حيث جلس الإثنا عشر سجينا على الكراسي على منصة مرتفعة.
وقام البابا فرنسيس بغسل وتجفيف ثم تقبيل قدمي كل سجين، في تقليد يسبق عادة الاحتفال بعيد الفصح. وفي المقابل انحنى بعض السجناء لتقبيل يدي البابا والتعبير عن امتنانهم.