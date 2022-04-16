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بابا الفاتيكان يغسل ويقبل أقدام 12 سجينا في إيطاليا... فيديو
بابا الفاتيكان يغسل ويقبل أقدام 12 سجينا في إيطاليا... فيديو
زار البابا فرنسيس أحد السجون في إيطاليا، حيث قام بغسل وتقبيل أقدام 12 سجينا، كجزء من تقليد مقدس يرمز إلى التواضع. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T13:21+0000
2022-04-16T13:21+0000
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ونشر الموقع الرسمي للفاتيكان مقطع فيديو للبابا وهو يقوم بغسل أقدام السجناء وتقبيلها، إحياء لذكرى إيماءة يسوع للتواضع تجاه رسله في الليلة التي سبقت وفاته.ووفقا للفاتيكان، تأتي هذه الطقوس قبيل عيد الفصح.وأشار الفاتيكان إلى أن عدد النزلاء هو 12، بينهم رجال ونساء من مختلف الأعمار والجنسيات المختلفة.وأوضح الفاتيكان أن العدد 12 يرمز إلى عدد رسل يسوع، حيث جلس الإثنا عشر سجينا على الكراسي على منصة مرتفعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/البابا-فرنسيس-يضطر-لاستخدام-مصعد-لركوب-الطائرة-والفاتيكان-يوضح-1060764515.html
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بابا الفاتيكان يغسل ويقبل أقدام 12 سجينا في إيطاليا... فيديو

13:21 GMT 16.04.2022
© AP Photo / Andrew Medichiniبابا الفاتيكان فرنسيس
بابا الفاتيكان فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
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زار البابا فرنسيس أحد السجون في إيطاليا، حيث قام بغسل وتقبيل أقدام 12 سجينا، كجزء من تقليد مقدس يرمز إلى التواضع.
ونشر الموقع الرسمي للفاتيكان مقطع فيديو للبابا وهو يقوم بغسل أقدام السجناء وتقبيلها، إحياء لذكرى إيماءة يسوع للتواضع تجاه رسله في الليلة التي سبقت وفاته.
ووفقا للفاتيكان، تأتي هذه الطقوس قبيل عيد الفصح.
وأشار الفاتيكان إلى أن عدد النزلاء هو 12، بينهم رجال ونساء من مختلف الأعمار والجنسيات المختلفة.
وأوضح الفاتيكان أن العدد 12 يرمز إلى عدد رسل يسوع، حيث جلس الإثنا عشر سجينا على الكراسي على منصة مرتفعة.

وقام البابا فرنسيس بغسل وتجفيف ثم تقبيل قدمي كل سجين، في تقليد يسبق عادة الاحتفال بعيد الفصح. وفي المقابل انحنى بعض السجناء لتقبيل يدي البابا والتعبير عن امتنانهم.

وصول بابا الفاتيكان إلى القاهرة - البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
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2 أبريل, 10:06 GMT
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