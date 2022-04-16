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https://arabic.sputniknews.com/20220416/باكستان-تدين-بشدة-قتل-4-شباب-من-كشمير-خارج-نطاق-القضاء-1061259701.html
باكستان تدين بشدة قتل 4 شباب من كشمير خارج نطاق القضاء
باكستان تدين بشدة قتل 4 شباب من كشمير خارج نطاق القضاء
أدانت باكستان، اليوم السبت، بشدة موجة القتل التي شنتها القوات الهندية والتي أسفرت عن مقتل 4 شباب من كشمير خلال هذا الأسبوع في عملية "تطويق وتفتيش" في منطقة... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T12:24+0000
2022-04-16T12:24+0000
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أخبار الهند اليوم
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي إن "أكثر من 576 كشميريا بريئا استشهدوا حتى الآن على أيدي قوات الاحتلال الهندية منذ الإجراءات غير القانونية والأحادية الجانب التي قامت بها الهند في 5 أغسطس 2019"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".وأضاف المتحدث أن "باكستان كررت دعوتها للتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل لجنة التحقيق على النحو الذي أوصى به مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقارير كشمير لعامي 2018 و2019".
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العالم, أخبار الهند اليوم

باكستان تدين بشدة قتل 4 شباب من كشمير خارج نطاق القضاء

12:24 GMT 16.04.2022
© AFP 2022 / Tauseef Mustafaتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جندي هندي بالقرب من مسجد "جاميا" في سريناغار، كشمير، 1 مارس/ آذار 2019
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جندي هندي بالقرب من مسجد جاميا في سريناغار، كشمير، 1 مارس/ آذار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© AFP 2022 / Tauseef Mustafa
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أدانت باكستان، اليوم السبت، بشدة موجة القتل التي شنتها القوات الهندية والتي أسفرت عن مقتل 4 شباب من كشمير خلال هذا الأسبوع في عملية "تطويق وتفتيش" في منطقة شوبيان في جامو وكشمير الهندية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي إن "أكثر من 576 كشميريا بريئا استشهدوا حتى الآن على أيدي قوات الاحتلال الهندية منذ الإجراءات غير القانونية والأحادية الجانب التي قامت بها الهند في 5 أغسطس 2019"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".
وأضاف المتحدث أن "باكستان كررت دعوتها للتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل لجنة التحقيق على النحو الذي أوصى به مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقارير كشمير لعامي 2018 و2019".
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