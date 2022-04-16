https://arabic.sputniknews.com/20220416/باكستان-تدين-بشدة-قتل-4-شباب-من-كشمير-خارج-نطاق-القضاء-1061259701.html
باكستان تدين بشدة قتل 4 شباب من كشمير خارج نطاق القضاء
باكستان تدين بشدة قتل 4 شباب من كشمير خارج نطاق القضاء
أدانت باكستان، اليوم السبت، بشدة موجة القتل التي شنتها القوات الهندية والتي أسفرت عن مقتل 4 شباب من كشمير خلال هذا الأسبوع في عملية "تطويق وتفتيش" في منطقة... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T12:24+0000
2022-04-16T12:24+0000
2022-04-16T12:24+0000
العالم
أخبار الهند اليوم
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي إن "أكثر من 576 كشميريا بريئا استشهدوا حتى الآن على أيدي قوات الاحتلال الهندية منذ الإجراءات غير القانونية والأحادية الجانب التي قامت بها الهند في 5 أغسطس 2019"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".وأضاف المتحدث أن "باكستان كررت دعوتها للتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل لجنة التحقيق على النحو الذي أوصى به مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقارير كشمير لعامي 2018 و2019".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الهند اليوم
باكستان تدين بشدة قتل 4 شباب من كشمير خارج نطاق القضاء
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أدانت باكستان، اليوم السبت، بشدة موجة القتل التي شنتها القوات الهندية والتي أسفرت عن مقتل 4 شباب من كشمير خلال هذا الأسبوع في عملية "تطويق وتفتيش" في منطقة شوبيان في جامو وكشمير الهندية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي إن "أكثر من 576 كشميريا بريئا استشهدوا حتى الآن على أيدي قوات الاحتلال الهندية منذ الإجراءات غير القانونية والأحادية الجانب التي قامت بها الهند في 5 أغسطس 2019"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".
وأضاف المتحدث أن "باكستان كررت دعوتها للتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل لجنة التحقيق على النحو الذي أوصى به مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقارير كشمير لعامي 2018 و2019".