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https://arabic.sputniknews.com/20220416/بايدن-يعقد-قمة-مع-قادة-آسيان-الشهر-المقبل-في-واشنطن-1061268385.html
بايدن يعقد قمة مع قادة "آسيان" الشهر المقبل في واشنطن
بايدن يعقد قمة مع قادة "آسيان" الشهر المقبل في واشنطن
أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس جو بايدن سيستقبل قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في واشنطن، خلال قمة تعقد يومي 12 و13 مايو/أيار المقبل. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T15:59+0000
2022-04-16T15:59+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان: "الرئيس بايدن سيستقبل قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في واشنطن في 12و13 مايو/أيار خلال قمة استثنائية بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا".وأضاف البيان أن القمة الاستثنائية ستؤكد التزام الولايات المتحدة المستمر تجاه "آسيان"، والاعتراف بدورها المركزي في تقديم حلول مستدامة للتحديات الأكثر إلحاحا في المنطقة.وأوضح البيان أن القمة ستكون استكمالا لمشاركة بايدن في القمة التي عقدت في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بين الولايات المتحدة و"آسيان"، حينما أعلن عن تقديم 102 مليون دولار في مبادرات جديدة لتوسيع الشراكة مع آسيان بشأن التعافي من جائحة كورونا، والأمن الصحي، ومكافحة أزمة المناخ، وتحفيز الاقتصاد، وتعزيز المساواة بين الجنسين.ويأتي انعقاد القمة مع مرور 45 عاما على العلاقات بين الولايات المتحدة و"آسيان".وكان من المفترض أن تنعقد القمة الشهر الماضي، إلا أن البيت الأبيض، أجل القمة قبل أسبوع من انعقادها، في ظل تركيز الولايات المتحدة على الحرب في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/-تعليق-بايدن-على-الإبادة-الجماعية-يثير-مخاوف-بعض-المسؤولين-الأمريكيين-1061250537.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

بايدن يعقد قمة مع قادة "آسيان" الشهر المقبل في واشنطن

15:59 GMT 16.04.2022
© REUTERS / WHITE HOUSEالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حديث هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 12 فبراير 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حديث هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© REUTERS / WHITE HOUSE
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أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس جو بايدن سيستقبل قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في واشنطن، خلال قمة تعقد يومي 12 و13 مايو/أيار المقبل.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان: "الرئيس بايدن سيستقبل قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في واشنطن في 12و13 مايو/أيار خلال قمة استثنائية بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا".

وأضاف البيان أن القمة الاستثنائية ستؤكد التزام الولايات المتحدة المستمر تجاه "آسيان"، والاعتراف بدورها المركزي في تقديم حلول مستدامة للتحديات الأكثر إلحاحا في المنطقة.

وأوضح البيان أن القمة ستكون استكمالا لمشاركة بايدن في القمة التي عقدت في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بين الولايات المتحدة و"آسيان"، حينما أعلن عن تقديم 102 مليون دولار في مبادرات جديدة لتوسيع الشراكة مع آسيان بشأن التعافي من جائحة كورونا، والأمن الصحي، ومكافحة أزمة المناخ، وتحفيز الاقتصاد، وتعزيز المساواة بين الجنسين.

ويأتي انعقاد القمة مع مرور 45 عاما على العلاقات بين الولايات المتحدة و"آسيان".

وكان من المفترض أن تنعقد القمة الشهر الماضي، إلا أن البيت الأبيض، أجل القمة قبل أسبوع من انعقادها، في ظل تركيز الولايات المتحدة على الحرب في أوكرانيا.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
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