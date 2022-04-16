https://arabic.sputniknews.com/20220416/بيل-غيتس-كان-من-الممكن-أن-تنتشر-كورونا-بشكل-مختلف-إذا-توافر-العلاج-أسرع-1061263312.html

بيل غيتس: كان من الممكن أن تنتشر كورونا بشكل مختلف إذا توافر العلاج أسرع

بيل غيتس: كان من الممكن أن تنتشر كورونا بشكل مختلف إذا توافر العلاج أسرع

قال الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، أن المعركة ضد جائحة فيروس ‏‏"كورونا" كان من الممكن أن تكون أكثر كفاءة، وكان من الممكن إنقاذ الأرواح... 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T13:50+0000

2022-04-16T13:50+0000

2022-04-16T13:50+0000

فيروس كورونا

مجتمع

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وكتب في مقال رأي صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس الجمعة: "ستبدو جائحة (كوفيد-19) مختلفة تماما، وكان من المحتمل أن تكون معدلات الوفيات أقل بكثير، وربما كان من الصعب على المعلومات الخاطئة أن تنتشر بالطريقة التي شهدناها، إذا كان العلماء قادرين على تطوير علاج في وقت أقرب".وأضاف أنه "حتى لو تمكن العلماء من تطوير لقاح في 100 يوم، فإن الأمر سيستغرق وقتا لإعطائه للسكان، ولفت إلى أن ليس كل من لديه إمكانية الوصول إلى اللقاح سيختار تناوله، مما يجعل توافر العلاجات أمرا بالغ الأهمية"، بحسب رأيه.وشدد بيل غيتس إلى أن "العالم يحتاج إلى الاستثمار في البحث، وسوف نحتاج إلى إيجاد علاجات بشكل أسرع"، مشيرا إلى أن هذا هو السبب في أن مؤسسته دعمت مسرع علاجات (كوفيد-19) في جامعة ديوك، ومقرها أمريكا.واقترح الملياردير الأمريكي في مقاله إنشاء مكتبات من المركبات الدوائية للباحثين، لمعرفة ما إذا كانت العلاجات الحالية تعمل ضد مسببات الأمراض الجديدة، وكذلك للبحث عن طرق لتفعيل ما يسمى بـ"المناعة الفطرية"، وهو أول جزء في جهاز المناعة داخل الإنسان الذي يستجيب لوجود أجنبي في الجسم.يشار إلى أن بيل غيتس مشاركا نشط في الجهد العالمي لتوزيع تشخيصات وعلاجات ولقاحات (كوفيد-19) مع "مؤسسة بيل وميلندا غينس".

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فيروس كورونا, مجتمع