https://arabic.sputniknews.com/20220416/ترامب-الناتو-نمر-من-ورق-يتراجع-إلى-الخلف-1061261130.html

ترامب: الناتو "نمر من ورق" يتراجع إلى الخلف

ترامب: الناتو "نمر من ورق" يتراجع إلى الخلف

انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حلف شمال الأطلسي واصفا "الناتو" بأنه مجرد "نمر من ورق"، مؤكدا أنه سيتراجع مستقبلا. 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T13:14+0000

2022-04-16T13:14+0000

2022-04-16T13:14+0000

العالم

الناتو

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ووجه الرئيس الأمريكي السابق انتقادات حادة لحلف "الناتو" خلال لقاء أجراه على قناة "فوكس نيوز"، خلال رده على أسئلة المذيع المتعلقة بالأحداث في أوكرانيا.ووجه مقدم البرنامج سؤالا لترامب حول ما زعم أنه "أفعال روسيا الشريرة" في أوكرانيا، ليرد عليه ترامب بانتقاد حاد لحلف شمال الأطلسي.ادعى الرئيس السابق أنه "أعاد بناء الناتو" وانتقد الدول الأعضاء مطولاً لعدم إنفاقها بقدر ما تنفقه الولايات المتحدة على الحلف.وبحسب "بيزنس إنسايدر"، فقد كرر ترامب أيضا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يكن (ليغزو) أوكرانيا لو كان لا يزال رئيسا". وتابع ترامب قائلا: "عندما أنظر إلى ما يحدث، لم يكن ليحدث أبدا في ظل إدارة ترامب".بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدفها حماية الناس الذين تعرضوا للبلطجة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.

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العالم, الناتو