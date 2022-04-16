https://arabic.sputniknews.com/20220416/تركيا-تعتزم-جذب-السياح-من-دول-أخرى-بسبب-انخفاض-التدفق-من-روسيا-وأوكرانيا-1061257920.html

تركيا تعتزم جذب السياح من دول أخرى بسبب انخفاض التدفق من روسيا وأوكرانيا

تركيا تعتزم جذب السياح من دول أخرى بسبب انخفاض التدفق من روسيا وأوكرانيا

قال رئيس اتحاد وكالات السفر التركية، فيروز باجليكايا، إن تركيا ستحاول جذب السياح من دول أخرى للتعويض عن انخفاض التدفق من روسيا وأوكرانيا، واصفا العملية... 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T11:50+0000

2022-04-16T11:50+0000

2022-04-16T11:50+0000

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وأضاف باجليكايا "يمكننا استقبال السياح من كل بلدان أوروبا والعالم العربي. لكن روسيا وأوكرانيا هما اللاعبان الرئيسيان في هذا المجال.... ولكي يظل نظامنا قائماً، سنحاول المضي في هذه العملية، استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح من الأسواق الأخرى. ويعمل منظمو الرحلات لدينا بالفعل بشكل مكثف للغاية في الأسواق البديلة ".وأعلنت تركيا أن وزارة الخزانة والمالية وصندوق ضمان الائتمان والبنوك، في وقت سابق، سيقومان بتقديم الدعم الائتماني لمنظمي الرحلات السياحية التركية المقيمين في روسيا، ابتداء من الأسبوع الأول من شهر مايو/ أيار.ويأتي هذه القرار، الذي من خلاله سيتم تقديم الدعم لهؤلاء المشغلين، وخاصة شركات مثل "Anex" و"Pegas" و"Coral"، التي تجلب السياح من روسيا إلى تركيا، مع حزمة قروض إجمالية تبلغ 300 مليون من صندوق ضمان الائتمان (KGF)، وذلك بسبب الصعوبات التي يواجهونها مؤخرا بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.وكانت شركات الطيران، قد اضطرت إلى تعليق رحلاتها بعد أن تم استبعادها من التغطية التأمينية جراء الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة وأوروبا في روسيا. وبناء على ذلك، أجرى منظمو الرحلات العملاقة مثل "Anex" و"Pegas" و"Coral" محادثات مع الخطوط الجوية التركية (THY) لحل هذه المشكلة.وفي هذا السياق، خصصت الخطوط الجوية التركية 1.5 مليون مقعد لهذه الشركات الثلاث. ومن المتوقع أن تنقل شركات الطيران الخاصة في روسيا، التي ستسافر مع شركة طيران "بيغاسوس" وطائرات روسية الصنع، 500 ألف سائح، حيث سيتم ضمان مليوني سائح روسي لهذا العام.ومن أجل زيادة عدد السياح من روسيا، كان إنشاء شركة طيران جديدة على جدول الأعمال أيضًا، حيث بدأت وزارة النقل والبنية التحتية ووزارة الخزانة والمالية العمل في شركة الطيران، التي من المقرر أن يتم تأسيسها في أنطاليا وستنقل السياح فقط من روسيا إلى تركيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220330/تركيا-بإمكان-السياح-الروس-أن-يدفعوا-مقابل-الخدمات-التي-يتلقونها-بالروبل-1060634774.html

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