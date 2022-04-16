https://arabic.sputniknews.com/20220416/جزيرة-سخالين-الروسية-تستضيف-مشروع-بناء-مجمع-ضخم-لإنتاج-الهيدروجين--1061258561.html
جزيرة سخالين الروسية تستضيف مشروع بناء مجمع ضخم لإنتاج الهيدروجين
جزيرة سخالين الروسية تستضيف مشروع بناء مجمع ضخم لإنتاج الهيدروجين
أعلنت شركتا "روساتوم أوفرسيز" (Rusatom Overseas) و"إير ليكويد" (Air Liquide) الانتهاء من دراسة الجدوى التقنية الاقتصادية لمشروع بناء مجمع لإنتاج الهيدروجين في... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T12:00+0000
2022-04-16T12:00+0000
2022-04-16T12:00+0000
روسيا
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انطلاقا من النتائج الإيجابية لدراسة الجدوى، بدأت "روساتوم أوفرسيز" و"إير ليكويد" بالتحضير للمرحلة التالية التي من شأنها وضع دراسة التصميم الهندسي للواجهة الأمامية (FEED) للمشروع.وأعربت حكومة مقاطعة سخالين عن دعمها للمشروع وأكدت على أهميته لتنمية المنطقة.يُنفّذ المشروع في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في أبريل 2021، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للشركة.سيكون مجمع إنتاج الهيدروجين جزءًا من مشروع واسع النطاق يرمي إلى إنشاء وتطوير مركز الهيدروجين في مقاطعة سخالين وسيضع أساسا لتنظيم سلسلة فعالة لتوريد الهيدروجين من جزيرة سخالين إلى الأسواق الخارجية وللمستهلكين المحليين في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة.وقال محافظ مقاطعة سخالين، فاليري ليمارينكو، إن "مشروع إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون في جزيرة سخالين عن طريق الإصلاح البخاري لغاز الميثان باستخدام تقنيات صديقة للبيئة لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ينمو ويتقدم بنجاح. وقد أنجزنا بالتعاون مع شركائنا المرحلة الأولى والأساسية من تنفيذ المجمع المستقبلي. هذا مشروع مهم جدا لمنطقتنا ونتطلع إلى تنفيذه الناجح".من جهته قال رئيس شركة "روساتوم أوفرسيز" يفغيني باكيرمانوف: "نشهد أن العديد من الشركات في دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ تولي اهتماما كبيرا لتطوير اقتصاد الهيدروجين وتبدي حرصها على استيراد الهيدروجين منخفض الكربون من روسيا، ونحن منخرطون في المفاوضات مع الشركاء المحتملين في اليابان وجمهورية كوريا حول إطلاق سلسلة إمدادات دولية للهيدروجين منخفض الكربون اعتبارا من عام 2025".
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https://arabic.sputniknews.com/20211227/روسيا-تطلق-أول-محطة-نووية-لإنتاج-الهيدروجين-عام-2033-1054597404.html
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روسيا
جزيرة سخالين الروسية تستضيف مشروع بناء مجمع ضخم لإنتاج الهيدروجين
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أعلنت شركتا "روساتوم أوفرسيز" (Rusatom Overseas) و"إير ليكويد" (Air Liquide) الانتهاء من دراسة الجدوى التقنية الاقتصادية لمشروع بناء مجمع لإنتاج الهيدروجين في جزيرة سخالين بالشرق الأقصى الروسي وعرضتا نتائج الدراسة في اجتماع جمع مسؤولين في الشركتين وحكومة مقاطعة سخالين.
انطلاقا من النتائج الإيجابية لدراسة الجدوى، بدأت "روساتوم أوفرسيز" و"إير ليكويد" بالتحضير للمرحلة التالية التي من شأنها وضع دراسة التصميم الهندسي للواجهة الأمامية (FEED) للمشروع.
وأعربت حكومة مقاطعة سخالين عن دعمها للمشروع وأكدت على أهميته لتنمية المنطقة.
يُنفّذ المشروع في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في أبريل 2021، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للشركة.
سيكون مجمع إنتاج الهيدروجين جزءًا من مشروع واسع النطاق يرمي إلى إنشاء وتطوير مركز الهيدروجين في مقاطعة سخالين وسيضع أساسا لتنظيم سلسلة فعالة لتوريد الهيدروجين من جزيرة سخالين إلى الأسواق الخارجية وللمستهلكين المحليين في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة.
21 نوفمبر 2021, 17:47 GMT
وقال محافظ مقاطعة سخالين، فاليري ليمارينكو، إن "مشروع إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون في جزيرة سخالين عن طريق الإصلاح البخاري لغاز الميثان باستخدام تقنيات صديقة للبيئة لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ينمو ويتقدم بنجاح. وقد أنجزنا بالتعاون مع شركائنا المرحلة الأولى والأساسية من تنفيذ المجمع المستقبلي. هذا مشروع مهم جدا لمنطقتنا ونتطلع إلى تنفيذه الناجح".
من جهته قال رئيس شركة "روساتوم أوفرسيز" يفغيني باكيرمانوف: "نشهد أن العديد من الشركات في دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ تولي اهتماما كبيرا لتطوير اقتصاد الهيدروجين وتبدي حرصها على استيراد الهيدروجين منخفض الكربون من روسيا، ونحن منخرطون في المفاوضات مع الشركاء المحتملين في اليابان وجمهورية كوريا حول إطلاق سلسلة إمدادات دولية للهيدروجين منخفض الكربون اعتبارا من عام 2025".
27 ديسمبر 2021, 00:13 GMT