https://arabic.sputniknews.com/20220416/جنيرال-روسي-أسطول-البلطيق-يراقب-سفن-الناتو-وجميع-الأهداف-تحت-تهديد-السلاح-1061260297.html
جنرال روسي: أسطول "البلطيق" يراقب سفن الناتو وجميع الأهداف "تحت تهديد السلاح"
جنرال روسي: أسطول "البلطيق" يراقب سفن الناتو وجميع الأهداف "تحت تهديد السلاح"
أكد القائد السابق لأسطول البلطيق الروسي، الأدميرال فلاديمير فالويف، أن قوات الأسطول تراقب تحركات سفن حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال التدريبات التي تجري في... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T12:43+0000
2022-04-16T12:43+0000
2022-04-16T12:43+0000
روسيا
رصد عسكري
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103753/63/1037536301_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_547bf2168874c069110ece2941ed08fd.jpg
وقال القائد الروسي السابق في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن الأسطول يراقب تحركات سفن "الناتو" في البلطيق، مشددا على أنه في حالة وجود خطط عدوانية، ستكون جميع الأهداف "تحت تهديد السلاح".وكانت الخدمة الصحفية للمقر الرئيسي لقوات الدفاع الإستونية، قد أعلنت أمس الجمعة، دخول سفن المجموعة الأولى الدائمة لمكافحة الألغام البحرية "SNMG1" التابعة لحلف شمال الأطلسي بحر البلطيق ولتشارك في تدريبات مع الدول المجاورة للتحالف والدول الشريكة. وبين البيان أن "المهمة الأساسية هي إثبات وجود الحلفاء في منطقة بحر البلطيق وإجراء مناورات مشتركة مع القوات البحرية الإستونية".ونوه القائد السابق لأسطول البلطيق، إلى أن "السيناريو (الذي يجريه الناتو في التدريبات) الآن أشبه بتجربة هبوط على الساحل من أجل التحرك شرقًا. لكننا مستعدون لذلك".وكان قائد البحرية الإستونية يوري ساسكا، قد قال سابقا للصحفيين، إنه من المقرر أن تبدأ التدريبات مع مشاة البحرية الإستونية الأسبوع المقبل، ومن المخطط أيضًا العمل على تركيب الألغام وكشفها.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/دبابة-روسية-تتصدى-بنجاح-لكمين-أوكراني-وتدمر-مصادر-إطلاق-النار-فيديو---1061237225.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103753/63/1037536301_366:0:3095:2047_1920x0_80_0_0_a36eb6c81fad119acc179a073d9aebbb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, العالم
جنرال روسي: أسطول "البلطيق" يراقب سفن الناتو وجميع الأهداف "تحت تهديد السلاح"
تابعنا عبر
أكد القائد السابق لأسطول البلطيق الروسي، الأدميرال فلاديمير فالويف، أن قوات الأسطول تراقب تحركات سفن حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال التدريبات التي تجري في المنطقة.
وقال القائد الروسي السابق في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"
أن الأسطول يراقب تحركات سفن "الناتو" في البلطيق، مشددا على أنه في حالة وجود خطط عدوانية، ستكون جميع الأهداف "تحت تهديد السلاح".
وكانت الخدمة الصحفية للمقر الرئيسي لقوات الدفاع الإستونية، قد أعلنت أمس الجمعة، دخول سفن المجموعة الأولى الدائمة لمكافحة الألغام البحرية "SNMG1" التابعة لحلف شمال الأطلسي بحر البلطيق ولتشارك في تدريبات مع الدول المجاورة للتحالف والدول الشريكة. وبين البيان أن "المهمة الأساسية هي إثبات وجود الحلفاء في منطقة بحر البلطيق وإجراء مناورات مشتركة مع القوات البحرية الإستونية".
وأشار القائد الروسي السابق إلى أن "الهدف من مناورات الناتو هو إظهار قوة الحلفاء وتماسكهم"، وأضاف "ومع ذلك، فإن أسطول البلطيق لديه ما يكفي من المجمعات العسكرية الساحلية والسفن لمواجهة أي تهديد محتمل، بالإضافة إلى أجهزة الرصد والاستكشاف، و في حال وجود خطط عدوانية، سيكون لدينا جميع الأهداف تحت تهديد السلاح".
ونوه القائد السابق لأسطول البلطيق
، إلى أن "السيناريو (الذي يجريه الناتو في التدريبات) الآن أشبه بتجربة هبوط على الساحل من أجل التحرك شرقًا. لكننا مستعدون لذلك".
وكان قائد البحرية الإستونية يوري ساسكا، قد قال سابقا للصحفيين، إنه من المقرر أن تبدأ التدريبات مع مشاة البحرية الإستونية الأسبوع المقبل، ومن المخطط أيضًا العمل على تركيب الألغام وكشفها.