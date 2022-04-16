https://arabic.sputniknews.com/20220416/خبير-روسي-يحدد-طرقا-للكشف-عن-الكاميرات-الخفية-منها-استخدام-الموبايل--1061252833.html

خبير روسي يحدد طرقا للكشف عن الكاميرات الخفية.. منها استخدام الموبايل

خبير روسي يحدد طرقا للكشف عن الكاميرات الخفية.. منها استخدام الموبايل

كشف الأستاذ المساعد في قسم أنظمة أمن المعلومات الذكية في الجامعة التكنولوجية الروسية، يفغيني كاشكين، عن طرق بسيطة تمكنك من الكشف عن وجود الكاميرات الخفية. 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T09:07+0000

2022-04-16T09:07+0000

2022-04-16T09:07+0000

منوعات

روسيا

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وقال الخبير أن "المصباح اليدوي يمكن أن يساعد في العثور على الكاميرات الخفية، من خلال تشغيل المصباح في غرفة مظلمة، فإذا كانت هناك كاميرا خفية فإن عدستها تتوهج".وأضاف كاشكين أنه في بعض الأحيان تحتوي الطرز الرخيصة من كاميرات المراقبة على مصابيح LED، والتي ستكون أيضا مرئية بوضوح في الظلام. وفقا لموقع "برايم".وتابع الخبير الروسي: "هناك خيار آخر أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية، يمكنك تنزيل برنامج خاص على هاتفك الذكي لاكتشاف مصدر إشارة Wi-Fi، فيمكن العثور على شبكة Wi-Fi الخاصة بها التي تنقل الملفات إلى خادم التخزين بين الشبكات المتاحة. في هذه الحالة، سيتم استخدام الأرقام 720 و1080 في اسمها، هذه هي دقة البكسل الموجودة في "إعداد المصنع" للجهاز".في وقت سابق ، أفادت وكالات الأنباء أن مسؤولي الأمن عثروا على كاميرات خفية موضوعة في حمام النساء بمبنى السفارة الأسترالية في بانكوك. تم الكشف عن هذا بعد أن عثر أحد الموظفين على بطاقة ذاكرة لكاميرا فيديو على أرضية المرحاض. بينما صعب على الجهات المختصة تحديد المدة الزمنية التي تم فيها متابعة النساء.

https://arabic.sputniknews.com/20220116/كاميرا-خفية-تلتقط-ممرضة-تفرغ-جرعة-اللقاح-في-منديل-قبل-حقن-الأشخاص-به-فيديو-1056280406.html

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منوعات, روسيا