https://arabic.sputniknews.com/20220416/خبير-كل-المؤشرات-تؤكد-أن-الهدنة-في-اليمن-لن-تستمر-طويلا-1061260758.html
خبير: كل المؤشرات تؤكد أن الهدنة في اليمن لن تستمر طويلا
خبير: كل المؤشرات تؤكد أن الهدنة في اليمن لن تستمر طويلا
قال المحلل السياسي اليمني، ناجي أمهز، إن أنصار الله واللجان الشعبية والجيش اليمني استطاعوا تثبيت المعادلة الجديدة خاصةً بعد التدخل المباشر من قبل الأمم المتحدة... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T12:44+0000
2022-04-16T12:44+0000
2022-04-16T12:44+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
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لكنه، قال لـ"راديو سبوتنيك" إن "جميع المؤشرات تؤكد أن هذه الهدنة لا يمكن أن تستمر طويلاً، خاصةً لأن المتغير الدولي إن كان في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وانعكاسها على أسواق النفط العالمية، إضافةً إلى الأزمة التي يمر بها العالم العربي تحديداً سوف يؤثر على هذه الهدنة". وأوضح أمهز أن "هذه الهدنة هشة لأن أي متغير من أي جانب سوف يؤثر فيها بشكل كبير، خاصةً لأن قواعد الاشتباك تغيرت وقواعد المعادلة السياسية والعسكرية والاقتصادية كذلك تغيرت". وأضاف "أن الحوثيين كانوا واضحين في مطالبهم وهي أن تتكفل هذه الدول مع الأمم المتحدة بإعادة إعمار وبناء ما تم هدمه وتدميره وتعويض الشعب اليمني ومحاولة إيجاد صيغة كاملة لحل سياسي". وكان نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء والقيادي في أنصار الله، حسين العزي، حذر من انهيار هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، متهماً التحالف العربي بقيادة السعودية بخرقها وعدم الالتزام بها.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/اليمن-قيادي-في-أنصار-الله-يحذر-من-انهيار-هدنة-الأمم-المتحدة-1061244021.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن
خبير: كل المؤشرات تؤكد أن الهدنة في اليمن لن تستمر طويلا
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قال المحلل السياسي اليمني، ناجي أمهز، إن أنصار الله واللجان الشعبية والجيش اليمني استطاعوا تثبيت المعادلة الجديدة خاصةً بعد التدخل المباشر من قبل الأمم المتحدة لفرض هدنة وتحديداً بعد قصف المنشآت النفطية في السعودية.
لكنه، قال لـ"راديو سبوتنيك
" إن "جميع المؤشرات تؤكد أن هذه الهدنة لا يمكن أن تستمر طويلاً، خاصةً لأن المتغير الدولي إن كان في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وانعكاسها على أسواق النفط العالمية، إضافةً إلى الأزمة التي يمر بها العالم العربي تحديداً سوف يؤثر على هذه الهدنة".
وأوضح أمهز أن "هذه الهدنة هشة لأن أي متغير من أي جانب سوف يؤثر فيها بشكل كبير، خاصةً لأن قواعد الاشتباك تغيرت وقواعد المعادلة السياسية والعسكرية والاقتصادية كذلك تغيرت".
وأضاف "أن الحوثيين كانوا واضحين في مطالبهم وهي أن تتكفل هذه الدول مع الأمم المتحدة بإعادة إعمار وبناء ما تم هدمه وتدميره وتعويض الشعب اليمني ومحاولة إيجاد صيغة كاملة لحل سياسي".
وكان نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء والقيادي في أنصار الله، حسين العزي، حذر من انهيار هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، متهماً التحالف العربي بقيادة السعودية بخرقها وعدم الالتزام بها.