دراسة: الآثار الجانبية السرية لتناول البرتقال

دراسة: الآثار الجانبية السرية لتناول البرتقال

تشير الدراسلت إلى أن برتقالة واحدة متوسطة الحجم تحتوي على ما يكفي من فيتامين C ليوم كامل. 16.04.2022, سبوتنيك عربي

وبحسب موقع " eatthis"، يمكن لهذه الفاكهة اللذيذة أيضًا أن يكون لها الكثير من الآثار الجانبية السرية للجسم:1- قد يحسن البرتقال من نسبة الكوليسترول في الدم:وجدت دراسة نشرت في مجلة Nutrition Research أن استهلاك مركزات ألياف الحمضيات قلل من إجمالي مستويات الكوليسترول في الدم لدى الأشخاص الخاضعين للدراسة بنسبة 10.6٪ بعد أربعة أسابيع فقط؛ كما وجدت دراسة أخرى نشرت في نفس المجلة أن استهلاك عصير البرتقال يخفض LDL أو الكوليسترول "الضار" على مدى 60 يومًا.2- قد يقلل البرتقال من آلام ما بعد التمرين:يعتبر البرتقال مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي، والذي قد يكون قادرًا على درء بعض الآثار غير اللطيفة للتدريبات. وفقًا لتجربة عشوائية نُشرت في المجلة الدولية للتغذية الرياضية والتمارين الأيضية، من بين مجموعة من الرجال البالغين الأصحاء الذين تناولوا إما فيتامين C أو دواء وهمي والذين أجروا تمارين متكررة، أفاد أولئك الذين أعطوا فيتامين C بألم عضلي أقل بشكل ملحوظ داخل الجسم خلال أول 24 ساعة من التمرين.3- قد يقلل البرتقال من خطر الإصابة بسرطان المريء:يعتبر البرتقال مصدرًا ممتازًا لحمض الستريك، والذي قد يكون له تأثير وقائي ضد أنواع معينة من السرطان. وفقًا لدراسة نُشرت عام 2017 في مجلة Cell Journal، فقد ثبت أن التركيزات العالية من حمض الستريك فعالة في الحد من تكاثر خلايا سرطان المريء والتسبب في موت الخلايا.4- قد يساعد البرتقال في تنظيم عملية الهضم:تحتوي حبة برتقالة متوسطة الحجم على 2.8 جرام من الألياف، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بانتظام. وجدت دراسة نشرت عام 2019 في Drug Intervention Today أنه من بين مجموعة من 30 شخصًا يعانون من الإمساك، فإن تناول البرتقال يوفر تخفيفًا فعالًا للأعراض.5- قد يقلل البرتقال من خطر الإصابة بنوبة قلبية:وفقًا لمراجعة عام 2017 للبحوث المنشورة في Nutrients، في دراسة مجموعة من 13421 مشاركًا في مجموعة Seguimiento Universidad de Navarra، لمدة 11 عامًا في المتوسط ​، وجد الباحثون أن زيادة تناول فيتامين C كان مرتبطًا بمستويات أقل من أمراض القلب والأوعية الدموية.6- قد يزيد البرتقال من خطر الإصابة بأمراض الكبد:النتيجة هنا عكسية فقد ربطت الدراسات بين استهلاك نسبة عالية من الفركتوز وتطور الكبد الدهني غير الكحولي، وربطت دراسة نشرت في مجلة التغذية على وجه التحديد بين استهلاك البرتقال الخام وزيادة خطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي بين مجموعة من 27214 بالغًا تمت دراستهم. وخلصت الدراسة أن أولئك الذين تناولوا سبعة برتقالات أو أكثر في الأسبوع كان لديهم خطر أعلى بنسبة 17٪ للإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي من أعضاء المجموعة المرجعية للدراسة.

