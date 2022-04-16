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https://arabic.sputniknews.com/20220416/رئيس-الوزراء-الباكستاني-الأسبق-راجا-برويز-رئيسا-جديدا-للجمعية-الوطنية-1061254713.html
رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق راجا برويز رئيسا جديدا للجمعية الوطنية
رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق راجا برويز رئيسا جديدا للجمعية الوطنية
انتخب البرلمان الباكستاني راجا برويز رئيسا جديدا للجمعية الوطنية (الغرفة السفلى)، في خطوة جديدة تعقب إقالة الحكومة السابقة برئاسة عمران خان وسيطرة المعارضة على... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T10:05+0000
2022-04-16T10:05+0000
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان للجمعية الوطنية على فيسبوك، "تم انتخاب راجا برويز أشرف دون معارضة كالرئيس رقم 22 للجمعية الوطنية الخامسة عشرة لجمهورية باكستان الإسلامية".وانتخب البرلمان الباكستاني، يوم الاثنين الماضي، شهباز شريف، زعيم حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية"، رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لعمران خان، بعد حصوله على 174 صوتاً في البرلمان.وخرج، يوم الأحد الماضي، عشرات الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني المقال، عمران خان، إلى الشوارع في مختلف المدن الباكستانية للتعبير عن تأييدهم له بعد تصويت البرلمان لصالح حجب الثقة عن خان، في خطوة وصفها الأخير بأنها "مؤامرة أجنبية لعزله".
https://arabic.sputniknews.com/20220413/عمران-خان-يعتزم-الكشف-عن-مفاجأة-بشأن-الحكومة-الجديدة-في-باكستان-1061163540.html
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العالم

رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق راجا برويز رئيسا جديدا للجمعية الوطنية

10:05 GMT 16.04.2022
© AP Photo / K.M. Chaudaryأنصار رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب حديثًا شهباز يحتفلون بفوزه، في بيشاور، باكستان 11 أبريل 2022.
أنصار رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب حديثًا شهباز يحتفلون بفوزه، في بيشاور، باكستان 11 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / K.M. Chaudary
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انتخب البرلمان الباكستاني راجا برويز رئيسا جديدا للجمعية الوطنية (الغرفة السفلى)، في خطوة جديدة تعقب إقالة الحكومة السابقة برئاسة عمران خان وسيطرة المعارضة على المجلس ورئاسة الحكومة.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان للجمعية الوطنية على فيسبوك، "تم انتخاب راجا برويز أشرف دون معارضة كالرئيس رقم 22 للجمعية الوطنية الخامسة عشرة لجمهورية باكستان الإسلامية".

وانتخب البرلمان الباكستاني، يوم الاثنين الماضي، شهباز شريف، زعيم حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية"، رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لعمران خان، بعد حصوله على 174 صوتاً في البرلمان.
رئيس وزراء باكستان عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
عمران خان يعتزم الكشف عن "مفاجأة" بشأن الحكومة الجديدة في باكستان
13 أبريل, 14:10 GMT

وخرج، يوم الأحد الماضي، عشرات الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني المقال، عمران خان، إلى الشوارع في مختلف المدن الباكستانية للتعبير عن تأييدهم له بعد تصويت البرلمان لصالح حجب الثقة عن خان، في خطوة وصفها الأخير بأنها "مؤامرة أجنبية لعزله".
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