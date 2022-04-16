https://arabic.sputniknews.com/20220416/رئيس-الوزراء-الباكستاني-الأسبق-راجا-برويز-رئيسا-جديدا-للجمعية-الوطنية-1061254713.html
رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق راجا برويز رئيسا جديدا للجمعية الوطنية
رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق راجا برويز رئيسا جديدا للجمعية الوطنية
انتخب البرلمان الباكستاني راجا برويز رئيسا جديدا للجمعية الوطنية (الغرفة السفلى)، في خطوة جديدة تعقب إقالة الحكومة السابقة برئاسة عمران خان وسيطرة المعارضة على... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T10:05+0000
2022-04-16T10:05+0000
2022-04-16T10:05+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061102248_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_99aa239edb8d0cf3d4362952070a1b47.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان للجمعية الوطنية على فيسبوك، "تم انتخاب راجا برويز أشرف دون معارضة كالرئيس رقم 22 للجمعية الوطنية الخامسة عشرة لجمهورية باكستان الإسلامية".وانتخب البرلمان الباكستاني، يوم الاثنين الماضي، شهباز شريف، زعيم حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية"، رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لعمران خان، بعد حصوله على 174 صوتاً في البرلمان.وخرج، يوم الأحد الماضي، عشرات الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني المقال، عمران خان، إلى الشوارع في مختلف المدن الباكستانية للتعبير عن تأييدهم له بعد تصويت البرلمان لصالح حجب الثقة عن خان، في خطوة وصفها الأخير بأنها "مؤامرة أجنبية لعزله".
https://arabic.sputniknews.com/20220413/عمران-خان-يعتزم-الكشف-عن-مفاجأة-بشأن-الحكومة-الجديدة-في-باكستان-1061163540.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061102248_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_16d6c1d83542a9951e8550f6ee867b5c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق راجا برويز رئيسا جديدا للجمعية الوطنية
تابعنا عبر
انتخب البرلمان الباكستاني راجا برويز رئيسا جديدا للجمعية الوطنية (الغرفة السفلى)، في خطوة جديدة تعقب إقالة الحكومة السابقة برئاسة عمران خان وسيطرة المعارضة على المجلس ورئاسة الحكومة.
القاهرة - سبوتنيك
. وبحسب بيان للجمعية الوطنية على فيسبوك، "تم انتخاب راجا برويز أشرف دون معارضة كالرئيس رقم 22 للجمعية الوطنية الخامسة عشرة لجمهورية باكستان الإسلامية".
وانتخب البرلمان الباكستاني، يوم الاثنين الماضي، شهباز شريف، زعيم حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية"، رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لعمران خان، بعد حصوله على 174 صوتاً في البرلمان.
وخرج، يوم الأحد الماضي، عشرات الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني المقال، عمران خان، إلى الشوارع في مختلف المدن الباكستانية للتعبير عن تأييدهم له بعد تصويت البرلمان لصالح حجب الثقة عن خان، في خطوة وصفها الأخير بأنها "مؤامرة أجنبية لعزله".